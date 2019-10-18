　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／香港15歲少女離奇成浮屍　母哭喊：求放過我們一家人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳彥霖的母親「何女士」受訪強調女兒是自殺。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

曾多次參與反送中運動的香港15歲女學生陳彥霖，上月失蹤後被找到時已是一具全裸浮屍，由於她生前是位游泳健將，因此死在海上被外界質疑案情不單純。不過陳彥霖的母親「何女士」昨（17）日首度接受訪問，懷疑女兒患有「思覺失調症」，她還哭著強調「女兒是自殺」、「我只想求你們放過我們一家人」，希望外界別再打擾。

陳彥霖生前多次參加反送中運動，對於她9月19日失蹤後，22日就被發現全身赤裸、浮屍香港油塘魔鬼山海面，加上校方公布的2段監視器畫面中皆出現在相同時間中斷的情況，雖校方強調影片皆為原始畫面未經過剪輯，仍有不少人質疑她是遭「被自殺」。

校方公布拍到陳彥霖的監視器畫面，被外界質疑影片遭剪輯。（翻攝臉書）

▲校方公布拍到陳彥霖的監視器畫面，被外界質疑影片遭剪輯。（翻攝臉書）

何女士接受被外界認為立場親中的媒體「無線新聞」訪問，她先出示陳彥霖的出生證明已表明身分，「我想澄清這件事，她是自殺，不是被殺的。」稱她跟隨警方了解過案情並看過所有監視器畫面，認為在監視器畫面中的女兒神情有異樣，接著就提起女兒8月曾兩度表示，有聲音在她耳邊迴盪，當時她就懷疑女兒可能罹患思覺失調，「她（陳彥霖）跟我說，有一個男人聲在耳邊不停說話，那聲音讓她睡不著覺，她覺得很辛苦，不想再回到女童院（感化機構），因為裡面很恐怖。」不過醫師稱陳彥霖是反叛，而非情緒有問題。

▲▼ 陳彥霖,15歲港女。（圖／翻攝自臉書）

▲陳彥霖個性開朗，朋友們認為她不可能會走上絕路。（圖／翻攝自當事人臉書）

對於外界稱陳彥霖的死與反送中有關係，何女士否認，稱女兒6月雖有幫忙派發文宣，但到7月就表示「因為已經變質」不想再去了，至於8月時會被催淚彈攻擊受傷，是因為女兒當時到尖沙嘴買蛋糕，再到元朗與朋友見面，結果不小心被擊中。

何女士表示明白網路上有人關心女兒的死因，但她遭到起底，工作地點不僅被曝光，半夜還會接到騷擾電話，讓她備感困擾、日日提心吊膽不敢出門，現在僅希望事件能盡快落幕，「「不需要你們說要為她沉冤得雪」「不要再推測、不要再胡亂講任何你們認為什麼，我只想你們放過我們一家人」。

 

鏡週刊關心您，再給自己一次機會

  • 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
  • 生命線：1995
  • 張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
藍「護瑜」2月鍘5人　曾銘宗：符合外界期待
女兒忘帶作業凌晨吵醒老師　名嘴曝「不接就開嗆」挨轟
輕颱「浣熊」形成　週末北、東部有雨

ET快訊
床冒「1粒生米」　人夫疑惑：很久沒煮飯！轉身一看顯靈...替
韓國瑜選情低迷　陳學聖跑基層找到真相！韓粉都沉默了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳中國要NBA開除「莫雷」被拒絕！陸外交部：從來沒有這種要求

香港網友發起「五區中午遊行」　青年與兩長者爆衝突被帶走！

「刷臉支付」取代實票！北京環球影城計畫執行無票化管理

民陣已提出上訴！香港20日九龍大遊行　港警發反對通知書

影／人妻胸部瘋長成籃球…竟是「30cm粉紅肉球」炸滿左乳！醫嚇瘋尖叫：慘了

5歲童發高燒…護士12hrs「注射3次類固醇」　媽質疑反被嗆：打錯藥又不會死！

16歲女兒和男生看電影！狂爸「擔心早戀」帶刀跟進影院…下秒失控猛砍濺血

近水樓台？地鐵站女子如廁被偷拍　色狼竟然是安檢！

影／香港15歲少女離奇成浮屍　母哭喊：求放過我們一家人！

華聞快遞／在蘋果對面　三星開了在華「最大」旗艦體驗店

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

傳中國要NBA開除「莫雷」被拒絕！陸外交部：從來沒有這種要求

香港網友發起「五區中午遊行」　青年與兩長者爆衝突被帶走！

「刷臉支付」取代實票！北京環球影城計畫執行無票化管理

民陣已提出上訴！香港20日九龍大遊行　港警發反對通知書

影／人妻胸部瘋長成籃球…竟是「30cm粉紅肉球」炸滿左乳！醫嚇瘋尖叫：慘了

5歲童發高燒…護士12hrs「注射3次類固醇」　媽質疑反被嗆：打錯藥又不會死！

16歲女兒和男生看電影！狂爸「擔心早戀」帶刀跟進影院…下秒失控猛砍濺血

近水樓台？地鐵站女子如廁被偷拍　色狼竟然是安檢！

影／香港15歲少女離奇成浮屍　母哭喊：求放過我們一家人！

華聞快遞／在蘋果對面　三星開了在華「最大」旗艦體驗店

YAMAHA三輪版「VMAX」成東京車展神秘車款？右腳腳踏謎團將揭曉

AAU調查：加州史丹佛大學40%女學生曾被性騷性侵

元大證獲金融品牌大獎　摘形象、服務、FinTech三金

羅PD後悔了！「李壽根、殷志源登月球要8千億」　粉絲卯起來訂閱

商業周刊／在地職人柴燒精神　究極食原味

吃飯還要帶小孩！　鏟屎官「拉一條線」愜意和貓用餐

鍋底會噴汁！台中雙層麻辣鍋＋酸菜白肉鍋　必加點特製白肉

密醫幫植13顆牙「爛11顆」！她暴瘦剩30kg崩潰提告　他瞎喊：不是我做的

商業周刊／台灣寵物將比小孩多！　寵物險3關鍵喚醒50億沉睡市場

蘇貞昌諷賴士葆：降格到替韓國瑜辯護很可惜

16秒連環撞5機車如保齡球翻滾　騎士倒地驚恐起身逃命

大陸熱門新聞

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

噁男為省錢偷寵物狗吃　全被開肚「流血疊冰櫃」

殺害女友棄屍竹圍！港男願赴台自首：希望別判死刑

國民老公嫖妓北京遭逮　超慘下場曝光

基督徒改信全能神　出遊「3屍塞冰箱」

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

46歲女腹痛掛急診「竟生出5月大胎兒」

5歲童狂揉眼睛　醫嚇拉出20條噁蟲

打110舉報辣媽　國三弟：每晚都很吵

幼稚園男童「小手猛動」滿臉紅　老師掀棉被驚呆

女兒和男生看電影！爸「擔心早戀」帶刀跟進猛砍

2男放生毒蛇求福報　村民慘被咬死

林鄭直播：其他四項訴求難答應

客人叫外賣：拿上來否則客訴！他怒吐口水洩憤

更多熱門

相關新聞

【瑪法達談星】10.16～10.22風象星座！

【瑪法達談星】10.16～10.22風象星座！

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（10.16 ~10.22）風象星座運勢。

【瑪法達談星】10.16～10.22土象星座！

【瑪法達談星】10.16～10.22土象星座！

【瑪法達談星】10.16～10.22水象星座！

【瑪法達談星】10.16～10.22水象星座！

【瑪法達談星】十二星座10.16～10.22運勢！

【瑪法達談星】十二星座10.16～10.22運勢！

打《寶可夢》還能拚親子免費倫敦行

打《寶可夢》還能拚親子免費倫敦行

關鍵字：

鏡週刊陳彥霖

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面