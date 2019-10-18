影／香港15歲少女離奇成浮屍　母哭喊：求放過我們一家人！

▲陳彥霖的母親「何女士」受訪強調女兒是自殺。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

曾多次參與反送中運動的香港15歲女學生陳彥霖，上月失蹤後被找到時已是一具全裸浮屍，由於她生前是位游泳健將，因此死在海上被外界質疑案情不單純。不過陳彥霖的母親「何女士」昨（17）日首度接受訪問，懷疑女兒患有「思覺失調症」，她還哭著強調「女兒是自殺」、「我只想求你們放過我們一家人」，希望外界別再打擾。

陳彥霖生前多次參加反送中運動，對於她9月19日失蹤後，22日就被發現全身赤裸、浮屍香港油塘魔鬼山海面，加上校方公布的2段監視器畫面中皆出現在相同時間中斷的情況，雖校方強調影片皆為原始畫面未經過剪輯，仍有不少人質疑她是遭「被自殺」。

▲校方公布拍到陳彥霖的監視器畫面，被外界質疑影片遭剪輯。（翻攝臉書）

何女士接受被外界認為立場親中的媒體「無線新聞」訪問，她先出示陳彥霖的出生證明已表明身分，「我想澄清這件事，她是自殺，不是被殺的。」稱她跟隨警方了解過案情並看過所有監視器畫面，認為在監視器畫面中的女兒神情有異樣，接著就提起女兒8月曾兩度表示，有聲音在她耳邊迴盪，當時她就懷疑女兒可能罹患思覺失調，「她（陳彥霖）跟我說，有一個男人聲在耳邊不停說話，那聲音讓她睡不著覺，她覺得很辛苦，不想再回到女童院（感化機構），因為裡面很恐怖。」不過醫師稱陳彥霖是反叛，而非情緒有問題。

▲陳彥霖個性開朗，朋友們認為她不可能會走上絕路。（圖／翻攝自當事人臉書）

對於外界稱陳彥霖的死與反送中有關係，何女士否認，稱女兒6月雖有幫忙派發文宣，但到7月就表示「因為已經變質」不想再去了，至於8月時會被催淚彈攻擊受傷，是因為女兒當時到尖沙嘴買蛋糕，再到元朗與朋友見面，結果不小心被擊中。

何女士表示明白網路上有人關心女兒的死因，但她遭到起底，工作地點不僅被曝光，半夜還會接到騷擾電話，讓她備感困擾、日日提心吊膽不敢出門，現在僅希望事件能盡快落幕，「「不需要你們說要為她沉冤得雪」「不要再推測、不要再胡亂講任何你們認為什麼，我只想你們放過我們一家人」。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

藍「護瑜」2月鍘5人 曾銘宗：符合外界期待

女兒忘帶作業凌晨吵醒老師 名嘴曝「不接就開嗆」挨轟

輕颱「浣熊」形成 週末北、東部有雨