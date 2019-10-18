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遭統促黨痛毆粉碎性骨折「血流滿脖子」　台大生求償75萬

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▲「中國新歌聲」台大現場爆衝突 黑衣人持甩棍打傷學生（圖／翻攝自李柏璋臉書）

▲張姓男大生2017年時，不滿台大借場地給「中國新歌聲」，現場抗議時遭統促黨胡男「撿到甩棍」痛毆，造成左手粉碎性骨折，滿脖子是血，求償75萬元（圖，資料照／翻攝自李柏璋臉書）

記者羅志華／台北報導

台大於2017年9月，租借場地給「中國新歌聲」舉辦活動，卻引來台大學生和台獨團體不滿「操場被破壞」抗議，並與在場的統促黨成員爆發衝突，其中1名張姓台大學生，遭胡姓統促黨成員「撿到甩棍」痛毆，導致左手粉碎性骨折、頭部撕裂傷，血流得整脖子都是，事後張男向動手的胡男、前來助陣的張瑋（統促黨總裁張安樂次子）等4人求償75萬元。

北院10月18日開庭，統促黨律師表示，不否認刑事判決事實，但認為張男身上的傷「都是胡男造成的」，另3名成員僅在旁推擠，沒出手傷人；這群同心會的「兄弟」們，面對罪刑時如此「明算帳」的答辯，讓張男律師不禁質疑，「被告（胡男等4員）答辯利益衝突，是否該請不同律師？」，並主張4人間有犯意聯絡，且是有組織、預謀的行為，應為張男傷勢負連帶責任。全案將於2019年11月29日再審。

台大2017年9月24日「中國新歌聲」暴力事件中，刑事部分，北院2018年7月30日依傷害罪，判「撿到甩棍」的胡男5月徒刑，另依恐嚇處拘役20日，張安樂次子張瑋判拘役40日，「台獨機關槍」李柏璋判拘役40日，其餘幾名參與衝突的成員，則各被判拘役40到50日不等，皆可易科罰金。

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