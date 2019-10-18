2020大選才開始「誰勝誰敗還不知」！他認為：韓、蔡勝負在30萬票內

圖文／中評社

中國國民黨2020參選人韓國瑜人氣旺、民調低，究竟是何原因？中國國民黨台北市議員張斯綱接受中評社訪問分析，這是很不可思議的，不表態率增加，可能是不信任民調機構或政府組織，韓請假後將全力發揮，相信民調會開始有所升溫。但他認為，韓要說明清楚，為何從高雄市長轉換跑道選2020，這很關鍵。

張斯綱說，現在很難估算韓國瑜、蔡英文誰勝誰負，畢竟還有80多天，若韓一直不犯錯、氣勢營造起來，雙方勝負應該在30萬票以內。

韓國瑜16日起正式請假拚2020大選，首站從屏東出發，但近期韓國瑜的民調卻始終輸蔡英文，與半年之前韓國瑜民調制霸全台相差甚多，到底中間發生什麼事、韓粉們怎麼了，以及韓國瑜未來要克服的點是什麼，令人好奇。

1971年生的張斯綱是政治大學東亞研究所法學碩士，曾在就學期間短暫擔任國民黨立委韓國瑜辦公室助理。他在2004年創立「五六七大聯盟」，促進國民黨內改革，並支持馬英九擔任黨主席，在2007年進入馬英九與蕭萬長的2008競選總部。後來擔任蕭萬長幕僚，也曾擔任過國民黨中央委員。2014年連勝文代表國民黨角逐北市長時，成為連競選班底之一，是連家軍成員之一，在2018年當選台北市議員。現為韓國瑜競選總部策略小組成員之一。

「韓國瑜民調卡住，最重要的點是要說明清楚自己為什麼要從高雄市長轉換跑道選2020。」張斯綱接受中評社訪問時表示，這是韓未來80多天要突破的問題，是重中之重，這也是韓國瑜的支持度一直沒辦法爆發的原因，韓可能要用理性與感性兼具的方式來說明，純粹從市長施政表現來看，這4個月來韓應該有中段班以上、四平八穩，因此為何參選2020這件事應該是主因。

張斯綱認為，韓國瑜提出公共政策固然重要，但是民眾會支持某個參選人，並不是以公共政策作為主要的點，而是對一個人的觀感、感性的感覺高過理性對公共政策的判斷，因此韓國瑜需要塑造情境，來說服民眾心中的這個掛礙。

張斯綱也說，真正的2020大選從韓國瑜請假後才真正開始，過去幾個月是一場不對稱的競爭，蔡英文無論是行程、出訪、網路宣傳等，都是圍繞著打選戰的方式，而韓國瑜只能被綁在高雄固守，面對市議員們提出無厘頭的問題，有點像是「上駟對下駟」，並不平衡，而現在韓國瑜請假才能夠全力發揮，相信民調會開始有所升溫。

張斯綱指出，至於韓國瑜到各地人潮滿滿，與民調形成一種對比，很不可思議，坦白講他也想不明白到底韓粉怎麼了。

但他觀察到未表態的人變多了，從過去選舉的經驗上來看，民眾拒答、拒訪的比例比較多是支持在野黨的，無論是當年的陳水扁等人，民進黨不少勝選的人都會說「民調沒有顯示出真正的支持」，因此這是選民在選前的傾向，也可能是對民調機構、政府的不信任，民調的未表態率一直增加，會是一個值得觀察的點。

張斯綱補充說，還有一點是韓國瑜的支持者多是庶民階級，一般來說做民調的晚上6點半至10點時間，可能攤商都還在做生意、上班族都還在工作等，沒辦法接到電話。

中評社記者問，郭柯不選2020後，永齡基金會顧問、郭台銘幕僚高虹安日前受訪表示，除了不表態的郭粉，其他郭粉選票都已漸漸流向蔡英文，而台灣民眾黨發起人、台北市政府顧問蔡壁如接受中評社訪問時也稱，部分柯粉會無奈投給蔡英文，要怎麼爭取郭粉、柯粉支持？

張斯綱認為，柯粉與郭粉的取向本來就很不一樣，柯粉本來就是比較淺綠、中間偏綠的民眾，所以在情感上比較容易回去，柯粉流向蔡英文很合理，至於郭粉多是「中華民國派」，當初鴻海創辦人郭台銘出來要選，目的就是為了要下架蔡英文、民進黨，對國民黨來說這部分從情感上拉回支持是比較容易的，這部分要靠郭董的幫忙有點困難，韓國瑜必須要在言談上動之以情、理性與感性的呼喚共同維繫「中華民國」的發展。國民黨在宣傳上也需要更多著墨，另外就是靠與郭台銘之間的共同友人，借用他們的幫忙爭取郭粉支持。

中評社記者問，去年韓國瑜掀起韓流起先是靠「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」口號，若要掀起韓流2.0需要什麼條件？

張斯綱說，韓國瑜要說服民眾自己是有信心成為一個好「總統」的，「現在民眾對韓的信心程度還不夠」，除了要說服自己轉換跑道選2020的原因，也需要在不同場合以不同口吻說話，包括在群眾場合給大家熱情，這是韓的強項不需擔心，還要能點出當地問題、在工商業的場合給業者信心，韓現在對產業界的連結、接觸比較少，需要讓不同產業界相信韓能帶領「國家」發展的目標是準確的，襯出韓國瑜有領導力的感覺。

中評社記者問，若韓國瑜能夠補足缺點，一切情勢往好的地方發展，與蔡英文之間的得票會有多少差距、誰勝誰負？

張斯綱思考了好幾秒才表示，這其實很難估計，因為還有80多天，若韓國瑜一直都沒有犯錯、氣勢有營造起來，雙方勝負應該在30萬票以內，但誰勝誰敗不知道。