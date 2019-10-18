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奇美推120吋市售最大液晶電視　要價近200萬帝寶豪客已買單

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲奇美發表2019旗下最新家電。（圖／記者蔡惠如攝、奇美提供）

▲奇美發表2019旗下最新家電，其中包括市售最大120吋電視。（圖／記者蔡惠如攝、奇美提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣家電品牌奇美CHIMEI今（10／18）發表旗下最新系列產品，其中120吋液晶電視最受矚目，也是目前市售家用產品最大的電視尺寸，坐在前方的沙發上宛如彷彿擁有個人電影院，最高支援至4K畫質，要價199萬元，據悉目前已有一位住帝寶的豪客已經下單。

▲奇美發表2019旗下最新家電。（圖／記者蔡惠如攝、奇美提供）

大尺寸電視今年話題正熱，加上明年東京奧運話題，將更助長其聲勢，今奇美除發表120吋最大尺寸電視之外，另也發表65吋與75吋智慧聯網的液晶電視，將現市售主力55吋規格再持續往上推升。

奇美的120吋U系列液晶電視為LED面板，最高畫質可達4K規格，且主打自家的廣色域調教技術，銷售採用預定策略，下訂後約等2個月便可供貨。

奇美行銷企劃中心行銷長劉原宏表示，120吋面板最大挑戰就是玻璃面板，做到如此大的尺寸規格，良率是相對低的，比起之前98吋的螢幕，120吋規格呈現的畫面其實是大上40%，感受完全不同，只要距離4米便可輕鬆觀看。

▲奇美發表2019旗下最新家電。（圖／記者蔡惠如攝、奇美提供）

▲65吋液晶電視之後會成為主力市場。

奇美家電總經理余泯樂表示，今年家電市場整體大環境不佳，因創新產品較少，加上選舉議題較熱，消費市場都比較辛苦，目前液晶電視年出貨量約莫15至16萬台，1至9月約比去年成長7%，希望年底可達成長10%的目標。

其他超大型電視，則包括日前南韓品牌三星也在台開賣旗下98吋8K畫質電視，要價199萬9900元，而另一韓廠LG旗下推出的88吋8K OLED電視，也預計明年將正式在台開賣，折合台幣約93萬8,000元。SONY則早在2017年在台發表100吋的Z9D旗艦機種，定價達208萬8000元台幣，仍是目前單台電視售價的最高定價。

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