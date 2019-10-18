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照護第一線清潔隊員　環保署打造舒適安全工作環境

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▲行政院環境保護署與新竹市環境保護局舉辦「108年北區清潔隊座談會」。（圖／新竹市政府提供）

▲行政院環境保護署與新竹市環境保護局舉辦「108年北區清潔隊座談會」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為精進各縣市清潔隊工作技能，聽取第一線基層清潔隊員心聲，進行面對面溝通，行政院環境保護署與新竹市環境保護局18日舉辦「108年北區清潔隊座談會」，約220位來自全國15縣市環保局及各區鄉鎮市公所清潔隊等人員熱烈參與。環保署長張子敬與新竹市副市長沈慧虹特別到場致意，感謝清潔隊員平日為清淨環境的辛勞付出，張子敬也當場宣布將給予清潔隊員加碼福利，明年提供防風防雨的工作服，提升同仁工作形象，同時改造隊部形象、購置盥洗設備，打造全新舒適安全的工作環境。

張子敬表示，為照護第一線最貼近民眾生活的清潔隊員，環保署投入60億元，規劃「好穿、好洗、好行、好住、好安全」等多項補助，用實際行動肯定同仁辛勞，包含補助防風防雨多功能輕便工作服，除能保障作業安全外，也象徵隊員們將以形象一致的高度熱誠服務民眾；補助地方購置預鑄式沐浴、盥洗設施及洗衣機等，提供清潔隊員在隊部環境內，可以即時盥洗，乾乾淨淨回家，同時維護健康清新的形象。另也持續補助各縣市政府汰換垃圾車、資源回收車、清溝車、重機具等機具，以優質清除效率，加速推動環保業務。

新竹市長林智堅表示感謝環保署歷年來補助經費，協助新竹市汰舊垃圾清除機具及推動各項環保建設，讓市民朋友生活在低碳永續的幸福城市。也感謝張子敬署長聽到第一線清潔隊員的心聲，補助改善工作環境及提供舒適的工作服。新竹市也從107年起，將清潔隊每月的清潔獎金由6,000元提高至8,000元，相信一定能讓清潔隊員帶著使命感與榮耀感，發揮環境清理的專業能力，秉持「主動、積極、開放」的服務態度，持續讓市容環境加分升級，創造更潔淨的美麗市容。

清潔隊員戮力執行街道清掃、溝渠清疏、垃圾清運及資源回收等工作，守護家園環境清潔，不分日夜默默付出的精神令人感動，是扮演維護市容的「城市英雄」。請大家在街頭巷尾遇見辛勤工作的清潔隊員時，歡迎給予溫暖的微笑，一同疼惜清潔隊員的辛勞，更可送上親切的問候，「辛苦了！謝謝您們做環保，維護環境整潔」，讓人情溫度充滿在大小城市。

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