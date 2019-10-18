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買「噁心家用商品」還要答藝術為何重要　班克斯刊22種品項：販售失望！

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▲班克斯開設網路商店，販賣極具黑色幽默的商品。（圖／翻攝自Gross Domestic Product官網）

▲班克斯開設網路商店，販賣極具黑色幽默的商品。（圖／翻攝自Gross Domestic Product官網，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）的作品大多極具諷刺意味，且還會在旁附上黑色幽默的語句。日前，他開設了一家網路商店「Gross Domestic Product」，簡寫為GDP，有「噁心家用商品」及「國內生產總值」的意思在裡頭，光是店名就有截然不同的雙重意義，展現出班克斯一如既往的幽默作風。

▲班克斯開設網路商店，販賣極具黑色幽默的商品。（圖／翻攝自Gross Domestic Product官網）

綜合外媒報導，班克斯日前在個人IG上貼文寫道，「我開了一間店，它叫『Gross Domestic Product™』。它賣藝術、居家用品，以及失望。」事實上，從網路商店的平台上可知，班克斯販賣的商品共有22種，但品項多元、差異性大，舉凡時鐘、衣服、斧頭、電視、背心、地毯、墓碑，顛覆一般人的想像。

此外，若想購買班克斯的商品，那就要遵守遊戲規則。首先，買家得先在線註冊，且只能購買一件商品，再者，要表達自己對該商品的興趣，最後則必須回答「藝術為何重要」的問題，而答案要在50個字以內。如果順利完成申請，才會收到電子郵件通知購買成功，因此，這些商品並不是那麼輕鬆就能買回家收藏。

▲班克斯開設網路商店，販賣極具黑色幽默的商品。（圖／翻攝自Gross Domestic Product官網）

至於價格上，班克斯的定價不等，從10英鎊（約新台幣394元）的馬克杯，到850英鎊（約新台幣3萬3千元）的背心都有。買家可以在本（10）月28日前登記自己有興趣的產品，只是因為待售物品都是限量的，所以並不是登記了就一定能夠順利購回。

▲班克斯開設網路商店，販賣極具黑色幽默的商品。（圖／翻攝自Gross Domestic Product官網）

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