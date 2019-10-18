Motorola 「摺疊神機」強勢回歸！11/13登場...邀請函暗藏玄機

▲RAZR摺疊智慧手機。（圖／翻攝自CNET）

記者陳心怡／外電報導

摺疊超薄手機 MOTO RAZR 系列，曾於2004年掀起全球風靡熱潮，相隔15年後，聯想旗下 Motorola 品牌，秘密研發注入創新技術，經重新改造的「脫胎換骨」RAZR 摺疊智慧手機，預計將於美國時間11月13日發表。

外傳RAZR 摺疊智慧手機將搭載觸控雙螢幕，採用上下翻蓋設計，機身可對摺收納，即將再度以全新的面貌重返手機市場，在官方發出新機發表邀請函後，隨即讓這款「脫胎換骨」神機，成為近期備受各界矚目的吸睛焦點。

另外，從Motorola寄給媒體的邀請函信中，可以看到一張神秘的 GIF 動態圖片，秀出了機身注入極具 MOTO RAZR 經典元素象徵的摺疊結構與超薄設計樣貌，還寫著「AN ORIGINAL UNLIKE ANY OTHER」，凸顯該款新機的獨特之處，也引發外媒聯想認為，Motorola將發表的新機為傳聞已久的翻蓋式摺疊智慧手機，可能性極大。

或許更令人感到期待的是，不同於售價1980美元（約新台幣6萬1,152元）的三星 Galaxy Fold以及售價2299歐元（約新台幣 7萬9,499 元）的華為 Mate X，Motorola將推出的可摺疊 Razr 新機，預估定價落在 1500美元（約新台幣 4萬6,327 元），價格親民了不少。