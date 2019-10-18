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「降溫對策論壇」全國首場台中登場　盧秀燕：捷運路網任內拍板

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▲▼盧秀燕出席降溫對策論壇，表示將在任內拍板定案捷運路網。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席降溫對策論壇，表示將在任內拍板定案捷運路網。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

「熱島效應」日趨嚴重！氣象達人彭啟明博士等人發起「熱島退燒大聯盟」，18日在台中舉辦全國第一場「降溫對策論壇」，盼找出改善對策。台中市長盧秀燕出席時表示，台中力推多項政策幫城市降溫，雙十公車、中火汰換燃煤鍋爐等都是，她任內一定要把台中捷運路網拍板定案，重申中火若要擴建2部燃氣機組就要汰換4部燃煤機組。

降溫對策論壇18日在台中市市政大樓登場，吸引學界、企業界、政府、媒體等約500多人參與。現場透過網路直播，由彭啟明博士、林子平教授與民眾分享熱島狀況，鼓勵社會共同重視此議題，尋求都市退燒解方。市長盧秀燕也出席與彭博士對談，分享市府為降低都市熱島效應所做的努力。

▲▼盧秀燕出席降溫對策論壇，表示將在任內拍板定案捷運路網。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席降溫對策論壇，與彭啟明博士對話。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，為都市降溫，是新市政團隊最重要的施政目標，因應對策包括發展綠能、綠電及綠建築，推出許多誘因，包含購買電動車可享有「三免」，免燃料稅、免牌照稅、公有停車場免停車費；今年也公告「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，以容積獎勵建商興建綠建築。

她說，市府積極發展捷運及電動公車，雖然她任內無法完成所有捷運興建，但一定要把台中捷運路網拍板定案；另市府明年將推出「雙十公車吃到飽」政策，刷卡搭公車10公里免費之外，超過10公里車資上限降低為10元，讓住在偏遠地區的民眾，更願意搭乘大眾運輸工具，達到節能目標。

盧秀燕說，為解決重大工業汙染源，市府也要求中火在111年之前，讓廠內18座工業燃煤鍋爐退場，希望透過種種政策，改善城市熱島效應問題，打造台中成為宜居城市。另也將既有的8條南北向水系，從三面光河道改為透水河道，擴大河岸綠帶，檢討河岸兩側風廊的建築管制，成為招風引綠的廊道；並由數個園道、公園、校園空間組成環狀綠帶，運用「引風、增綠、留藍」三帖退燒藥，透過增加都市風廊及水域來引風、增加都市綠色覆蓋面積，積極改善都市空氣品質、留住藍天，緩解都市熱輻射影響。

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