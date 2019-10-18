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男嬰「1歲生日」當天被狠母、男友性虐慘死！　全身鈍器痛毆…生殖器創傷

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▲▼嬰兒,嬰,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名男嬰長期受到親生母親施暴，1歲生日當天死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州傳出一起殘忍虐嬰案件，男嬰本納姆（Hoss Wayne Benham）長期被親生母親巴倫格（Crystal Ballenger）以及其男友布朗（Jeffrey Hugh Brown）施暴，1歲生日當天不幸死亡，被發現時身上多達89處傷口，生殖器與肛門也傷痕累累，生前顯然受到性虐待。據了解，2名嫌犯接受藥物測試，都呈現陽性反應。

The one-year-old had 89 injuries across his body.

Metro US 發佈於 2019年8月7日 星期三

檢察官布萊洛克（Wilson Blaylock）表示，本納姆2014年3月11日被送往當地醫院，急救後仍宣告不治，當天正是男孩的1歲生日。巴倫格與男友聲稱，孩子不小心掉進浴缸裡，被發現時已經沒有生命跡象。

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲本納姆全身多達89處傷口，就連私密部位也受到創傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

Metro報導，根據驗屍報告，本納姆頭部、頸部有38處被「鈍器重擊」造成的創傷，雙眼周邊、四肢、軀幹上也布滿傷疤，就連肛門與生殖器上也有7處傷口，全身一共89個傷口。

Metro報導，檢察官布萊洛克表示，種種跡象顯示嬰兒生前受到身體虐待與性虐待，「真的很難以置信，也很難去理解這一名嬰孩身上發生的事情。他生命的最後36小時在恐懼和痛苦中度過。」

根據《庫爾曼時報》（The Cullman Times），巴倫格與布朗事後接受藥物檢測，都被驗出陽性反應，其中也包括冰毒。他們被指控一級謀殺罪與性虐待罪，如果罪名成立，將面臨無期徒刑或是死刑，本來終於將在9月接受審判，但是律師要求休會獲得批准，全案至今仍然擱置當中。

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