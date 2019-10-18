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奪命畫面曝！教官直行見左轉轎車打滑...噴火光猛撞倒地「痛苦抬手晃動」

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記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭17日晚間發生一起死亡車禍！一名37歲盧姓教官在下班途中騎車直行，卻撞上綠燈左轉的汽車，送醫後仍不治身亡。撞擊畫面曝光，只見67歲李姓銀色轎車駕駛左轉不久後，盧姓教官疑似因反應不及打滑，機車與地面擦出花火花，接著便撞上轎車，瞬間車體零件噴飛，畫面相當駭人。

▲▼ 宜蘭高商教官車禍 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼ 宜蘭高商一名盧姓教官返家途中發生車禍 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

據了解，當時盧姓教官剛下班，騎乘機車沿著環市東路直行準備返家，孰料，途中遇上開著銀色轎車從環市東路左轉黎明三路336巷的67歲李姓駕駛，他閃避不及朝汽車猛撞上，送醫後仍宣告不治。

▲▼ 宜蘭高商教官車禍 。（圖／記者游芳男翻攝）

從行車紀錄器畫面可見，銀色轎車才剛左轉數秒鐘，接著騎著機車的盧姓教官疑似因反應不及打滑，機車與地面擦出一道火花，直直朝轎車後座車門撞上，當場揚起白色煙塵，而轎車則是因巨大的撞擊力道被狠狠撞歪。此時，轎車駕駛趕緊下車查看，而盧姓教官則是痛苦地躺在地上晃動身體，還曾半抬起手來。

警消人員獲報後，趕緊將盧姓教官送醫搶救，但仍不幸宣告不治。校方得知死訊，感到相當不捨，表示盧姓教官工作認真，相當關照學生，剛擔任生活輔導組長才不到一年，卻發生憾事；學生聽聞消息則是到川堂留言板上留言悼念。

▲▼ 宜蘭高商教官車禍 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼ 教官倒地後痛苦晃動身體並抬手，但送醫搶救後仍不幸宣告不治 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲37歲盧姓宜商教官，17日晚騎車下班，出車禍不幸身亡。（圖／記者游芳男翻攝）

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