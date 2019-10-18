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快訊／韓國瑜訪美「確定取消」！已親口告知莫健　全力拚下鄉傾聽之旅

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▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜全心全力投入選戰，積極展開下鄉行程拜會基層，自15日請假後開始「學習傾聽之旅」；不過，外界相當關注的「訪美行程」，卻因韓國瑜下鄉排得太滿，經韓陣營評估後，距離2020大選僅剩84天，實在難以抽出時間，因此只好忍痛選擇割捨。據悉，韓國瑜今（18日）與AIT主席莫健會面時，也親口告知這一決定。

韓國瑜18日上午為了與莫健會面，特地銷假半天返回高雄市政府，外界盛傳這是韓國瑜為了11月初訪美行程做準備；但在與莫健閉門會談後，訪美行程卻出現180度轉變。據悉韓陣營考量距離2020大選只剩下短短的84天，且在韓國瑜宣布「傾聽之旅」啟程後，受到各界熱情邀約，下鄉行程實在太滿，為期2周的訪美難以抽空進行，因此只好忍痛取消。

據悉，韓國瑜上午與莫健閉門會談時，除了就兩岸、經濟等議題交換意見外，也親口告知莫健取消訪美的決定。雖然韓國瑜不會親赴，但妻子李佳芬仍會代夫出征，前往美國會見僑胞。

1500更新：

韓國瑜18日下午前往屏東縣高樹鄉北極殿進行農業座談會，會後接受媒體聯訪時，也針對取消訪美一事做出說明，坦言選舉只剩下80多天，「我台澎金馬跑起來，第一趟都還沒跑完，時間壓力很大，美國行因為時間沒辦法成行。如果明年投完票，有可能的話會立刻去美國拜訪。」

韓國瑜表示，這一決定上午與莫健閉門會談時已經親口告知，「他當然能夠理解，因為前一陣子市政工作繁忙，沒辦法請假太長，所以大概倒數87天時我請了假。他能了解，我一站一站奔跑、拜票、傾聽、關懷，他也能接受我的觀點，明年有機會一定去拜訪！」此外，針對現場媒體提問是否確定派夫人李佳芬代打？韓國瑜則簡短回應，「有時間的話，如果我內人李佳芬能夠代表，會再進行規劃。」

▲▼韓國瑜18日下午前往屏東高樹鄉北極殿參加農業座談會。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓國瑜18日下午前往屏東高樹鄉北極殿參加農業座談會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜針對取消訪美一事做出說明。（圖／記者洪正達攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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