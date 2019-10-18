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19歲小媽媽丟兒給保母顧後人間蒸發　　男童外婆：已經成年無法管

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▲19歲小媽媽把男嬰丟給保母後就人間蒸發。（圖／擷取自微博）

▲19歲小媽媽把男嬰丟給保母後就人間蒸發。（圖／擷取自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸黑龍江一名19歲陳姓女子，生下兒子後找了一位保母負責照顧，但在結算薪資時，這名媽媽卻整個人間蒸發，直接將嬰兒丟棄在保母那邊。警方打給陳女的家人，大家也是紛紛推拖、逃避，不負責任的行徑令人非常無言。

根據陸媒報導，陳女在今年7月中旬時，和男性友人帶著男嬰到楊小姐的家政公司尋找保母，一開始楊小姐也不疑有他，就安排了一名王保母負責帶陳女的寶寶。但沒想到到了發薪水的當天，陳女卻開始搞消失，一開始先是說付不出來，接下來乾脆不回訊息把手機關機，擺明是故意丟棄男嬰。

▲19歲小媽媽把男嬰丟給保母後就人間蒸發。（圖／擷取自微博）

▲19歲小媽媽把男嬰丟給保母後就人間蒸發。（圖／擷取自微博）

楊小姐表示，照顧男嬰的王保母因為遲遲領不到薪水所以辭職，所以她的朋友辛小姐得知後則幫陳女代墊了薪資5000人民幣（約21600元新台幣），並把男嬰帶回家照顧，也一邊尋找失聯的陳女。

楊小姐也說，當時帶著男嬰進來的女人應該就是陳女，長相漂亮、個子很高且皮膚很白，留下來的資料顯示是2000年出生，年僅19歲，男嬰的爸爸似乎是在外地作服裝生意。楊小姐之後打給當時和陳女同行的男性朋友，他則表示「她（陳女）說要去打工，而且我看她滿可憐的，是一名未婚媽媽。」

陳女的媽媽在事發後有來找過女兒，但也一無所獲，接到楊小姐的電話僅表示，「她（陳女）已經18歲以上了，我們也不是想逃避責任，但我現在身體也不好，忙得焦頭爛額，管或不管都不對。」而目前辛小姐也已報案，警方已經正式介入調查。

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