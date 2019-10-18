韓國瑜請假拚大選　黃創夏幫算全台「宮廟走透透」：5分鐘跑完1間

▲韓國瑜參拜三山國王廟。（圖／記者洪正達攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起請假三個月，展開下鄉全台傾聽之旅，吹響總統大選的號角，當中安排許多宮廟行程。資深媒體人黃創夏則諷刺，全台1萬2271座宮廟，韓國瑜請假85天，等於每5分鐘就要跑完1間。

韓國瑜15日在記者會現場高唱《我現在要出征》，帶動現場韓粉激昂的情緒，16日起投入競選活動，從台灣最南端屏東鵝鑾鼻出發，狂掃地方宮廟一共13間，並拜會地方基層，凝聚地方民意，衝刺2020總統大選。

對此，黃創夏18日深夜透過臉書表示，根據內政部統計，全台登記有案寺廟及宮廟總數達1萬2271座，如果韓國瑜出征是「宮廟走透透」，請假85天，換算下來，一天要跑144間，1天跑12小時的話，每5分鐘就要跑一家宮廟，看來韓國瑜的行程要加強。

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