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川普：美義自古羅馬時期就同盟　女翻譯全程「驚恐嫌棄臉」爆紅

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實習記者羅明輝／綜合報導

美國總統川普常脫口而出各種驚人言論，讓周遭其他人手足無措。他16日在白宮接見義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）時，就接連提到，「敘利亞有很多沙可以玩」、「美國與義大利從古羅馬時期就一直是盟友」等奇葩內容，令坐在後面的女翻譯聽完頓時眉頭深鎖、雙眼瞪大、臉部扭曲，這一臉疑惑、錯愕又有一絲嫌棄的超真實表情，也因此意外在網路上爆紅。

綜合外媒報導，川普與馬塔雷拉會晤時，先是提到，「美國與義大利因為文化與政治傳統有所連結，早從數千年前的古羅馬時期開始，就一直屬於盟友關係」接著，他又大談敘利亞衝突的部分，「無論如何我們都不想再戰鬥了，從美國的立場去看，這場混亂已經持續太長的時間。敘利亞可能對俄羅斯有所幫助，那樣很好，他們那裡有很多沙，所以他們有很多沙子可以玩….」

▲ 義大利女翻譯聽完川普言論，露出難以置信的驚恐表情 。（圖／翻攝Teymour推特）

川普還回應了美國外交官妻子日前在英國撞死19歲少年哈里（Harry Dunn）一事，他表示，「大家要知道，在歐洲，馬路是相反的，這對美國人來說不好適應，所以本來應該要左轉的地方，就會不小心右轉了。」

這一系列的獨特言論，讓坐在川普身後，負責記錄下他訪談所說的話，再翻譯給馬特雷拉的義大利籍女翻譯員都驚呆了，她多次抬頭露出困惑、震驚又尷尬的神情，像是不敢相信自己耳朵聽到的內容一樣，停頓片刻、再試圖維持鎮定、寫下並翻譯這些荒謬內容，整個過程全被鏡頭捕捉下來，儼然成為全場的另類焦點。

▲ 女翻譯超真實的反應被網友截圖做成表情包。（圖／翻攝Mike Flava Omwony推特）

不少網友紛紛將女翻譯的反應做成表情包，並在推特發文吐槽，「可憐的女士，她原本可能以為工作只是翻譯英文而已，沒想到是翻譯『川普文』」、「翻譯真的太慘了…這工作有夠辛苦，下班後可能要做個SPA和深層治療來壓壓驚」、「川普到底是在說甚麼鬼？古羅馬哪來的美國人？玩什麼沙？馬路相反？我的表情跟後面翻譯一模一樣」、「寫在臉上的表情已經不需多說」、「她表情太有戲了，要紅了」

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