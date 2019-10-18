福建莆田喝茫女遭撿屍　「撿」走她的竟然是「警察」！

▲監視器畫面顯示：小芳醉倒在馬路旁的畫面。（圖／城廂e警微信公眾號）

大陸中心／綜合報導

今年 9月初，大陸女子小芳(化名)趕到福建莆田市城廂區鳳凰山派出所報案，案情指出：安情口稱9月4日當天她在荔城區鎮海街道一同事家中聚餐，因為多喝了點酒，在回家途中又跟同事吵了一架，於是在鳳凰山街道五十米路一家酒吧門口與同事分道揚鑣。

不知道走了多久，因為覺得太累了，她忍不住靠在馬路旁休息。但是等自己再次醒來時， 卻發現跟一名陌生男子躺在同一張床上。她懷疑自己被對方「撿屍」，因此跑來派出所，要求查看監視器畫面。

接獲報案後，鳳凰山派出所立即開展調查，查看監視器畫面發現：4日淩晨3時25分左右，小芳從酒吧門離開沒多久，就被一名穿紅衣的男子尾隨。一路走走停停到頂社路。4時50分左右， 該名男子背著不省人事的小芳攔了一輛出租車，乘坐到鳳凰山街道一處公寓。直到第二天早上才跟小芳一起走出來，還將她送回家。

在調查過程中，民警發現這名紅衣男子時常身著「警服」趴趴走，可是查找警號，系統裡卻又沒有這位「員警」資料。 經驗豐富的辦案民警懷疑他是冒牌警察。

鳳凰山派出所立即聯合城廂公安分局資訊化警務中心，於10月10日在城廂區霞林街道處處出租公寓內抓獲嫌犯柯某，並且從他的租處及車內搜出警號為00XXX警服1套、軍服1套、手銬1副等衣物。