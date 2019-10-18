關鍵報告：21世紀前20年　全球逾1.3億兒童活不過5歲

▲新生兒或幼兒死亡率在不同國家可以相差10倍，在不同區域可以相差40倍。(圖／免費圖庫pexels)

國際中心／綜合報導

根據一份周三(16日)公布、有關兒童死亡率的詳盡評估報告指出，開發中國家每天有1.5萬多名不到5歲的兒童死亡，死亡率在國家之間和國內區域之間有極大差異。相關報告發表在最新一期的《自然》(Nature)雜誌。

該研究報告是依據數百名專家團隊的研究來撰寫。當中指出，從2000年至2017年底，在99個中低收入國家裡，有1.23億名新生兒、嬰兒和幼兒夭折，佔全球5歲以下兒童死亡人數的90%以上。

若加上2018年的初步數據，還有中國大陸、墨西哥、巴西及馬來西亞等沒有被包括在上述統計中的國家資料，21世紀前20年的兒童夭折人數，超過1.3億人。

報告指出，兒童死亡的主因，因年齡而異。1歲以下嬰兒夭折的主因是早產，2到4歲幼兒則多半是因為瘧疾、腹瀉等疾病、以及肺炎等下呼吸道感染而死亡。新生兒或幼兒死亡率在不同國家可以相差10倍，在不同區域可以相差40倍。

美國華盛頓州「健康計量評估研究中心」(Institute for Health Metrics and Evaluation)地方疾病負擔(Local Burden of Disease) 計畫室主任海伊(Simon I. Hay)表示，很悲慘的，每天平均有將近1.5萬名不到5歲的兒童死亡，這種狀況應該受譴責。

海伊在聲明中說：「我們應該要對症下藥的採取措施，例如接種疫苗。我們的調查結果為各國的衞生部長、臨床醫師等人提供平台，可對健康系統作出改善。」