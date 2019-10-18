日本警花頻凸槌 廁所丟槍後　又被抓到在風俗店工作！

▲兵庫縣鐵路員警隊的一名年輕女巡警被發現在風俗店工作。 (示意圖／圖擷自兵庫縣警察官網）

國際中心／綜合報導

《產經新聞》報導，日本警方周五(18日)透露，兵庫縣鐵路員警隊的一名年輕女巡警最近被發現在風俗店「經營副業」。

警方表示，該名女巡警近半年來一直在風俗店為男性提供「服務」，並從中獲取共30萬日元報酬。 2. 據報導，之此她還因為不小心將手槍忘在公共廁所而登上新聞版面。這名女警已在9月時離職。

《產經新聞》說，這名20多歲的女巡警對在風俗店工作供認不諱，並承認「經營副業」是為了賺取「交際費」。報導指出，該名女巡警自今年5月起開始在大阪一家「派遣型風俗店」兼職，負責為男性客人提供「服務」，截止到今年9月，她總共從「副業」賺得30萬日圓(約8.4萬元新台幣)的報酬。

報導指出，更讓人側目的是：今年9月時，該名女巡警還因為不小心將配槍及手銬遺忘在車站的公共女廁所裡，鬧上新版聞版面。 所幸被其他人發現後通報，並未造成嚴重後果。 事發後，女巡警遭停職一個月，並且在同月選擇自動離職。

《產經新聞》又說，這已非第一次有日本女員警被發現在風俗店兼差。去年12月，山口縣警方曾發現一名警花涉嫌在福岡縣一家風俗店兼職，賺到了8萬日圓(約2.2萬元新台幣)的報酬。

這名女員警當時收到了當月扣薪十分之一的處分。 原文請看這裡