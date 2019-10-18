超萌開箱文　上萬隻愛心玩偶湧入彰化家扶

記者唐詠絮／彰化報導

彰化家扶中心月底員林兒少館將啟用，因為有業者捐2台夾娃娃機，便發起玩偶募集活動，每天都有專車直接送達，捐贈的愛心公仔已經破萬，今天一大早還有開娃娃機店的謝小姐，請家扶中心員工開著3.5噸的專用貨車去載回一整車的全新公仔還有3C產品專用的耳機及音箱等等，讓家扶的員工看得超感動。

▲上萬隻玩偶從各地湧進彰化基扶。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲家扶員工忙著整理愛心玩偶。

為了讓學童都能體驗娃娃機，家扶中心決定募集9成新的玩偶，讓好成績的學生可以免費來玩夾娃娃機。昨天還有從香港空運來台的，上午有郵局2車、大榮貨運1車、新竹貨運1車、黑貓宅急便1車跟不知名的快遞2車，連同家扶高級事務員林滿麗去載的3.5頓一車，讓員工及志工連日來忙著簽收整理。

▲整車都是愛心玩偶。

家扶中心主任王震光笑著說，感謝社會各界及香港、日本民眾的愛心，目前已經有上萬隻，已經可以夠讓家扶兒用2年，未來希望民眾可以捐全新的公仔，讓愛繼續延續下去。

▲和美鎮有愛心人士捐了20箱愛心娃娃。

看著這些從香港及台灣各地湧入的超萌的愛心玩偶，家扶的員工臉上一點都不覺得累，只要想到這些學童們，以後都有了最佳玩伴，反而堆滿了笑容，林滿麗也說，這些捐贈的玩偶有的體積太大，塞不進娃娃機內的，全部用做義賣，所得也將全數用在家扶兒身上。

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