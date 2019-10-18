永豐金首席黃蔭基預估明年Q2台股達最高點　達11800點

▲永豐金首席經濟學家黃蔭基（右1）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

永豐金首席經濟學家黃蔭基今（18）日出席，中華經濟研究院的Q4台灣經濟預測記者會中提到，從今年的景氣來看，預估明年台股會在Q2達到最高點，會到達11800點。且明年台股基本面會走溫，但因資金面太寬鬆，會讓資金都湧進亞洲，且他強調東京奧運前全球股市都還算穩定，不太有機會出現金融危機，也不會有景氣衰退的情況。

對於今天台股以11190點開出，黃蔭基回應，從目前的台灣景氣來看，景氣面利空低於資金面利多，就目前來看台股應該會持續往上走，現場他也預測明年台股的最高點將落在Q2，會到11800點，殖利率往下、股市往上，會呈現股債雙贏。

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黃蔭基更透露，以目前基期來說，業內都在說只要台積電股價在320元以上，大盤是沒有風險的，因為台積電主要會帶動台股大盤，隨著時間經過台積電表現會越來越好，加上大立光跟聯發科帶動，台股目前基本面不錯、殖利率也高，所以外資一直進來。

另外，黃蔭基提到，明年台灣股市基本面會走溫，但因為資金面太寬鬆，會讓資金都湧向亞洲，目前預測高點是明年Q2，東京奧運之前全球股市都是穩定的，不會有金融危機也不會有景氣衰退。最後他，也提到投資總是會有風險，大家還是要多觀察不要太過衝動。



