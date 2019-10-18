5旬男陳屍詭異「冥想修煉院」逾1月　院長天天擦拭腐屍、餵黑糖水

▲ 濟州島詭異的冥想修煉院。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州島日前發生一起驚悚案件，當地警方在老衡洞一家「冥想修煉院」發現一名已經死亡超過40天的57歲男性屍體，而院內人員不僅天天擦拭大體，還將黑糖水餵進死者口中，行徑詭異。濟州西部警察署17日依隱匿屍體等罪嫌向法院申請58歲的修煉院院長等3人的拘捕令狀，其他3名會員也立案調查。

綜合韓媒報導，來自全羅南道的死者8月30日宣稱，要到濟州這家冥想修煉院修煉，同行還有2人一起入院，但9月2日起便和家人斷絕聯絡。他的妻子長達1個月沒有丈夫的消息，本月15日到家附近的警察局報案。

濟州西部警察署當天下午接獲通知，趕到修煉院便看見男子陳屍在修煉室地板上。屍體腐爛狀況嚴重，身上卻蓋著棉被，全身被以蚊帳蓋住，一旁還放著黑糖和注射器。當時修煉院院長曾警告警方，「他（死者）正在冥想，你們進去會受傷喔。」該院相關人士接受調查時則透露，院長會擦拭死者屍體並餵食黑糖水。

濟州大學醫院驗屍報告顯示，男子身上並無任何外力傷痕。警方則指出，這家冥想修煉院並不提供食物及住宿空間，僅供會員前來冥想，且男子也不是第一次來此修煉。警方正集中調查院長等人藏匿屍體及注射黑糖水的原因，也委託國立科學搜查研究院對死者遺體進行藥物檢驗。