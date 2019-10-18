誤認74年！「硫磺島升旗」1人身分錯了　真正當事人低調沒提過

▲二戰硫磺島經典照，為第二次立旗所拍攝。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃聖庭／綜合報導

二次世界大戰中的硫磺島戰役，有6名美國海軍陸戰隊於1945年2月23日在摺鉢山豎立國旗，被當時的記者拍下來，成為經典戰地照片，並獲得普立茲新聞攝影獎。不過歷經74年後，歷史學者發現其中一位旗手被誤認，本人並沒有出現在照片中，經過一番考證後，才找出真實身分，還原歷史照片。

綜合外媒報導，對二戰歷史興趣濃厚的3名歷史學家佛利(Stephen Foley)、斯彭斯(Dustin Spence)、韋斯特邁耶(Brent Westemeyer)在看硫磺島摺鉢山影片時，比對其他周遭人拍攝的照片發現，被認為是6名升旗手之一的士兵加儂(Rene Gagnon)事實上並沒有參與立旗，而實際位置的真實身分其實是下士凱勒(Harold Keller)。

美國海軍陸戰隊也證實這項勘誤，如果沒有歷史學者的努力與FBI數位實驗室的幫忙，他們將沒有機會把真正的歷史呈現，「但不論照片中的人是誰，所有在硫磺島奮鬥的官兵是寶貴歷史的一部分，是我們永遠的英雄。」

凱勒參與過太平洋戰爭多場重要戰役，並獲得紫心勳章，1979年因心臟病發過世，享年57歲，加儂也於同年10月過世，享年54歲。根據《美國國家新聞網》(NBC)報導，凱勒的女兒表示，「爸爸曾經談論過參與硫磺島戰役，作戰時肩膀還受了傷，但從未提起過在島上參與升旗這件事。」

美國海軍陸戰隊於2016年也有針對6名升旗手身分進行勘誤，其中一名士兵布拉得利(John Bradley)更正為舒爾茨(Harold Schultz)，目前被確認為硫磺島升旗手的人分別為凱勒、舒爾茨、海耶斯(Ira Hayes)、史達蘭克(Michael Strank)、蘇斯利(Franklin Sousley)、布洛克(Harlon Block)，其中後面3人在硫磺島戰役陣亡。