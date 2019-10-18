紀念古寧頭戰役70週年　軍史館特展18日登場

▲國防部長嚴德發17日視導「戰轉乾坤—古寧頭戰役70周年紀念特展」。（圖／國防部提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

今年適逢古寧頭戰役70周年，國防部將於10月18日至明年3月27日於國軍歷史文物館舉辦「戰轉乾坤－古寧頭戰役70周年紀念特展」，除了彰顯與緬懷參戰官兵為國犧牲奉獻之精神，也期盼國人能以史為鑑、居安思危。參謀總長沈一鳴表示，如果沒有當年民國38年古寧頭戰役以及登步島戰役的勝利，就沒有今天中華民國臺澎金馬的民主自由與安定繁榮。

今年適逢古寧頭戰役70周年，為彰顯與緬懷參戰官兵為國犧牲奉獻之精神，期盼國人能以史為鑑、居安思危，國防部特別於國軍歷史文物館舉辦「戰轉乾坤－古寧頭戰役70周年紀念特展」，展期自10月18日至明年3月27日。

國防部18日上午於三軍軍官俱樂部勝利廳舉行開幕典禮，由於國防部長嚴德發赴立法院進行備詢，改由沈一鳴者持開幕典禮。沈一鳴致詞時表示，如果沒有當年民國38年古寧頭戰役以及登步島戰役的勝利，就沒有今天中華民國臺澎金馬的民主自由與安定繁榮。

沈一鳴說，要感謝也表彰當年參戰前輩，誓死保衛家園的決心和意志，才能夠贏得勝利，不但保障了金門，更奠定了台海70年的和平與安全。此外，也要感念、緬懷當年不畏生死，慷慨激昂為國犧牲的烈士們，因為前總統蔣經國曾經說過，古寧頭戰役、登步島戰役，是政府遷台以後轉敗為勝最關鍵的兩場戰役。

沈一鳴表示，希望藉由這次的紀念特展，呼籲國人要體認到古寧頭戰役、登步島戰役這兩場戰役的歷史意義，也要呼籲國人飲水思源，珍惜得來不易的和平和自由民主。他也提到，希望藉由這次的紀念特展，能夠激勵國軍所有官兵傳承前輩們犧牲奉獻、保家衛國的軍人志節。

本次展覽陳展內容計區分為「引言」、「戰前情勢分析」、「序戰－大嶝島作戰」、「古寧頭戰役」、「登步島戰役」、「戰役的影響」及「省思與展望」等7大展示單元，透過珍貴文物、史料及影像，並結合VR虛擬實境及AR擴增實境等多款互動體驗設備，讓參觀民眾得以回顧並見證國軍先烈前賢浴血奮戰，保衛國家與人民的重要戰役。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來