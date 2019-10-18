台積電表現疲弱、中小型股撐盤　台股收盤下跌6點

▲ 台股今日收盤小跌6點。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今日維持小漲小跌，雖盤中最高一度來到11,237點，但隨後都在平盤下震盪，終場收在11,180點，下跌6點或0.06%，成交量1,449.44億元。

電子三雄全數收低。股王大立光（3008）收盤在4305元、下跌2.05%；台積電（2330）以293元作收、下跌0.17%；鴻海（2317）盤中表現相對穩健，但在尾盤急殺、由紅翻黑，收盤下跌0.39%、以76.9元作收。

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類股表現中，水泥、橡膠類股上漲超過1%。而針對近期部分傳產類股表現相較科技類股還旺的走勢，華南投顧董事長儲祥生認為，是這段時間5G相關股漲勢太兇，造成投資人有部分擔憂，因此資金流向轉變，傳產在這兩日都有落後補漲情形。

另一方面，造紙、光電類股都跌逾0.9%。光電類股中，翔耀（2438）、玉晶光（3406）、嘉威（3557）、群創（3481）跌逾2%，友達（2409）則在尾盤由黑翻紅、收盤上漲0.72%。

儲祥生表示，台股在今天受台積電表現影響，呈小漲小跌走勢，但資金、人氣都還在，主要以中小型股在撐盤。今日表現較好的題材以半導體、矽晶圓、5G、散熱、CCL、大陸去美化概念股（IC設計、網通）等為主。