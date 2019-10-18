網路成民主新權！臉書CEO批抖音「過濾香港抗爭」　審查制度偏袒中國

▲臉書創辦人暨執行長祖克柏。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）17日在華盛頓喬治城大學（Georgetown University）發表演講，批評中國影音軟體抖音（TikTok）過濾了冒犯北京的香港抗爭影片；同時強調社群媒體應該是世界的新力量，有權讓人民表達自己的意見。

綜合外媒報導，祖克柏提到，抖音為了配合中國政府的審查，將香港返送中的抗爭影片通通過濾。連臉書旗下、具有強大隱私的WhatsApp，經常被用於世界抗議者，卻也受抖音審查，尤其針對香港抗爭活動，甚至地點在美國也一樣，「這就是我們想要的網路嗎？」

對於臉書是否進入中國，祖克柏表示，他希望為中國提供服務，藉此將世界連結起來，幫助更開放的社會，然而，「我們永遠無法達成展開中國業務的條件，中國應該也永遠不會讓臉書進駐」。

不過祖克柏仍然堅持民主，針對外界指控臉書的假新聞、假消息，祖克柏認為社群軟體是一個提供變革性言論的途徑，是世界上一種嶄新、與其他權力並列的「第五權」（Fifth Estate），不應該被關閉。

對此，抖音發言人則說，中國政府不要求抖音提供審查內容，也沒有管轄的權力，抖音並沒有在中國展開業務，「我們不會基於存在香港抗議內容而刪除影片」。

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