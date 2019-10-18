台積電上調資本支出+Q4營運增　瑞信目標價喊325元

▲台積電昨日舉行第3季法說會，釋出好消息 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）昨日法說會釋出第4季財測，預估營收依美金計價季增約8-9%，同時一舉調高全年資本支出3-4成的好消息。外資報告一一出爐，紛紛對台積電給予「優於大盤」評級，小摩維持目標價320元；瑞士信貸從原本的290元調升至325元；野村則從330元調整至上看340元。

台積電預估第4季營運目標，營收以美元計算，將介於102億到103億美元之間，季增約8-9%；若以匯率1美元兌新台幣30.6元計算，約3121.2億元到3151.8億元之間，季增約6.5%-7.6%；預估毛利率48%-50%，優於第3季的47.6%；營業利益率37%-39%，比第3季36.8%最高可2.2個百分點。

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大摩昨晚率先出具報告，因台積電大舉調升資本支出，顯示5奈米需求強勁；同時釋出股息派發率將提升的訊息，因此將台積電目標價從288元拉高到322元。

瑞士信貸半導體研究主管Randy Abrams指出，由於台積電第3季營運成果優於財測、資本支出上調、加上近期的營運表現優於長期平均值等三大理由，因此提高台積電目標價。不僅第3季每股獲利3.9元優於市場預估的3.72元，資本支出上調至140億-150億美元，也高於瑞士信貸預估的120億美元。

瑞士信貸指出，儘管明年上半年將進入產業淡季，產能利用率會再降低，然而台積電上調其資本支出至140-150億美元，其中有100億美元是用於提升5奈米產能，為了明年每個月產能5萬片做準備。

▼瑞信亞洲半導體研究主管暨台灣證券研究主管Randy Abrams（中）。（圖／資料照）