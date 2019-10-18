「歡迎安德烈回家」服裝展　期望成為台東游子典範

▲饒慶齡縣長參與開展。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「歡迎安德烈回家」，揚名國際的台東之子、國際服裝設計師沙布喇.安德烈，受縣長饒慶鈴力邀回鄉策展，自18日起於台東轉運站推出「當代前衛‧原民時尚-沙布喇‧安德烈服裝設計展」，歡迎民眾及遊客於109年3月1日前到台東轉運站近距離感受安式藝術的舞台魅力。

饒慶鈴表示：前幾年認識安德烈後，對於他的設計理念相當肯定與讚許，因此，上任後在多項國際交流等重要場合，都會穿著沙布喇．安德烈品牌服裝代表台東出席，表達她對該品牌的支持與熱愛。也以這次安德烈的展覽當作實際支持台東囡仔的行動、當作示範告訴所有在外打拼奮鬥的台東孩子們，只要他們準備好，隨時可以回來，我們來以開放整合創新的作法，一起來擦亮台東品牌，深化台東價值。

主題展區之中的「台東089系列」，更具體提案透過設計轉化台東地景的時尚新主張。設計師安德烈選取最經典指標性的台東景點，如池上綠油油的稻田、關山黃澄澄的油菜花海田、大量保育珊瑚生態的綠島、景色綺麗的三仙台跨海步橋、自然風情濃厚的蘭嶼達悟族，讓服裝成為傳遞訊息的載體，透過幾何抽象的印花語彙，演繹設計師不同視角的台東，展現在地設計能量。

▼安德列服裝設計展。（圖／記者楊均典翻攝）