調查顯示8成上班族不滿原職場　7成2想在3年內轉職

▲ 1111人力銀行公布上班族職場榮譽調查。（圖／1111人力銀行提供）

記者余弦妙／台北報導

幸福企業真的很難找嗎？1111人力銀行今（18）日公布「上班族職場榮譽調查」結果顯示，高達8成上班族對職場不滿，尤其在薪資、工作氛圍以及職場相處等不滿比例逾3成，4成8上班族對工作也沒有榮譽感，更有高達7成2上班族計劃在3年內轉職。

1111人力銀行指出，有接近8成的上班族對於任職的企業感到不滿，其中對於制度面包括薪酬、升遷、福利不滿的上班族比例最高有(32.36%)，其次是不滿人和，包括工作氣氛、同事相處、部屬鬥爭佔(27.25%)，對於管理方式不滿的比例(19.65%)最少。如果要對自己任職於企業是否感到光榮來打分數，4成8的上班族給出不及格的分數，職場榮譽度的平均分數也只拿到56分，落在及格線之外。

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從交叉分析來看，「管理職」感到滿意的比例高於「非管理職」，可以看出管理職因為深居高位，對於公司的政策、文化較為了解，因為久任對工作氣氛適應力也較強，再加上與層峰接近，較容易獲得關愛的眼神，對於企業的認同度與幸福感都會提高。

另外，調查也顯示，無論是後悔進錯公司還是想追求更好的職務，有7成2的上班族計劃在3年內轉職，而上班族希望在工作中能創造的價值主要包括有成就感(57.40%)、經濟的報酬(53.70%)以及工作環境(52.70%)。且在進入企業時，上班族最先考量的因素包含可準時上下班/不用加班(43.10%)、固定調薪機制(18.50%)、員工福利優於勞基法(18.30%)以及薪資高於業界水準(18.10%)。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，薪酬、升遷、福利等客觀制度可以被量化來做比較，因此容易成為上班族不滿的因素，但從職業生涯的經營來看，年輕人在最初步入社會時，應放在工作的樂趣與發展性，將格局拉高、眼光放遠，不應該著重薪資高低。

何啟聖建議，民眾進入企業前可以多多打聽企業的文化與職場氛圍，也建議上班族要勇於跨出舒適圈，要擴充自身職能，在機會來臨時才能把握。

最後，何啟聖說，上班族要勇於跨出舒適圈，無論是否有意轉職，都要未雨綢繆時時擴充自身職能，在機會來臨時才能把握，以免錯過讓自身擁有認同感、榮譽感的幸福企業。



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