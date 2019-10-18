▲ 新店中央市場19日好市派對開趴，限量蛋糕好茶免費送。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區中央公有市場19日上午10點舉辦「好市派對House Party」活動，完成指定任務的前30名，就可以免費獲得派對蛋糕以及好茶各1份，排隊前100名還可以獲得IKEA新店店主餐買一送一券，現場還有多樣的DIY手作課程，快揪鄰居好友一起來開趴。

新店中央市場為1981年代傳統建築，是新店區第一座公有市場，有別於一般傳統市場，是以百貨類、手作類為主的店舖型市場，不少攤商除了販售商品外，也有提供DIY手作課程，讓顧客可以自己動手做出自己的專屬商品。

▲ 新店中央市場19日好市派對開趴，排隊前100名還可以獲得IKEA新店店主餐買一送一券。

19日上午10點舉辦的「好市派對House Party」揭開序幕，現場特邀請茶聚茗品專賣店來當一日快閃店，只要到「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁指定貼文上傳現場照片的前30名，就可以免費獲得茶聚茗品好茶以及派對蛋糕各1份。

排隊前100名還可以獲得IKEA新店店主餐買一送一券，還有一連串的體驗課程，包括香氛蠟燭、香氛手工皂、親子拼豆手作及桌遊體驗等，假日無處可去，不如來新店中央市場留下美好的回憶吧！

新北市市場處代理處長何國誠表示，新北每個市場都有其在地獨特的角色，市府不斷輔導各市場尋找定位及特色，並整體規劃加以發展，新店中央市場是個以手作為主題的市場，歡迎大家除了來參與「好市派對House Party」外，也可以一起來體驗各種手作課程，為假日留下美好的回憶。相關報名方式及活動詳情請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/ntpcemarket/。

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