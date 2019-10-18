火災扯邊緣人自焚去公園　柯文哲：有些自殺方式造成社會不安

▲柯文哲出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲17日晚間與「打臉名嘴」粉絲團進行粉絲見面會，談到關心社會邊緣人時，引用火災發生統計指出很多是自焚，還說自殺拜託去河濱公園不要在公寓裡面自焚、自殺拜託吃安眠藥不要自焚等，被質疑又失言。對此，柯文哲18日解釋，有些自殺的方式會造成社會不安，終究是要減少自殺。

柯文哲表示，2017車禍傷亡的人數降到最低，2018、2019有上升，自己手上沒有其他縣市的數字，不過在台北有很多是「社會邊緣人」造成，就是那種酒駕、毒駕、屢次超速、無照，查起來都是屬於那種社會邊緣人，「所以一個概念，關懷弱勢有時候是保自己」。

柯文哲接著說，後來查過，台北市有一些火災，以前過去火災最常見的是電線走火，但現在有好幾起火災是自殺是用自焚的方式自殺，「反而造成社會安全問題」，強調當時自己只是要說明這個。

媒體問柯，稱去河濱公園自焚，是不是有慫恿的感覺？柯文哲表示，這是在講說，他們自殺的位置、選在哪裡自殺也沒有辦法管，造成社會安全的問題。

而會不會擔心被質疑沒有同理心？柯文哲說，「算了，每天要講什麼都可以」。柯重申，自殺很多方式，終究還是要減少自殺，但是有些自殺的方式反而造成社會不安。

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