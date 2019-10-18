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G7強烈反對！Libra貨幣創始成員剩21個　Visa、Mast卡退出

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▲Facebook計劃發布穩定幣Libra遭G7聯合阻止。（圖／路透）

▲Facebook計劃推行穩定幣Libra，被G7發出警告阻止。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

Facebook在6月發表自己即將推行的穩定幣Libra計劃，創立的Libra貨幣協會在15日宣布21個創始會員。消息宣布後，七大工業國組織(G7)發出警告表示，臉書應該要在有法律監管和監督的體制下，才能夠推行貨幣，否則會對全球金融體系造成威脅。

G7在國際貨幣基金組織(FMI)年會上提交報告中表示，目前不受管制的新興技術，可能會阻礙跨國打擊洗錢和融資問題的解決，進而引發國際網路和隱私的安全，且如果用戶對貨幣喪失信心，可能會威脅到世界金融的平衡。

金融穩定委員會（FSB）負責人括勒斯(Randal Quarles)也表示，穩定幣會對各地監管機關帶來問題，「穩定幣不只是因為它有潛力而重要，而是因為可能取代各國貨幣而具有重要性。」

臉書Libra貨幣協會則表示，會致力於與監管機構的合作，來維持金融界的穩定，也會尊重各國對貨幣的主權和決策，「我們會盡全力保護金融的世界，而非破壞它。」

Libra計劃剛公布的時候，相挺的公司從28家飆升到超過100家，然而在經過各地機構的反對和批評，支持者逐漸縮水，包括交易平台eBay、支付巨頭PayPal、Visa、Mastercard都退出支持行列。

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