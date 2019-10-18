北市官方民調　柯文哲滿意度維持51%、不滿意度39%略升

▲柯文哲出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府研考會18日公布9月份的施政滿意度調查結果，市長柯文哲的滿意度為51%、不滿意度為39%，與今年6月份的民調相較，滿意度不變、不滿意度略升2%。至於市府團隊整體評分，平均為66分。

另外，在台北市整體狀況感受度部分，全體1033位受訪者中，有44%覺得台 北市正在進步、36%退步，18%差不多，較前次調查（107.3.27到30）相比，進步的感受降低。光榮感感受部分則有64%覺得光榮，雖較上次調查72%（108.7.29到31）降低，但若與前次同為公共治理主題（107.3.27到30）調查相比則呈現持平狀態，

在政府施政效能部分，多數受訪者對北市府施政效能感受為正向，近6成以上同意市府為依法行政、有執行能力、行政效率及節約的政府。值得一提的是，本次受訪者對決策一致的感受同意度（48%），已高於不同意度（42%），是首次同意度高於不同意，同意度也為歷次調查以來最高。

而回應力與公民參與部分，研考會指出，大多數受訪者對回應力感受為正向，重視民意、關心市民福利，皆在5成5以上。但在重視產業發展仍看法分歧，有4成1同意、4成6不同意，不同意較上次調查上升5%。

在施政理念部分，大多數受訪者對本府施政理念感受為正向，近七7成同意北市府為清廉、資訊公開透明的政府，5成9同意北市府府為負責任政府、5成5同意北市府為重視公平正義的政府。

研考會指出，整體調查結果大多為正向評價，前4名分別是「施政效能」中的「依法行政」71%、「執行能力」69%，與「政府施政理念」中的「清廉」 69%、「資訊公開透明」68%。值得一提的是，多數指標較上次調查呈現正向成長趨勢。