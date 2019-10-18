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雲林大埤鄉農會百週年慶　精米酸菜料理免費品嚐

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記者蔡佩旻／雲林報導

大埤鄉農會邁入100週年，走過百年迎向未來，雲林縣大埤鄉稻作種植面積一、二期合計約5千多公頃，品質與產量均是全國排名第一的鄉鎮，大埤鄉農會於1999年成立浮潭穀物乾燥中心，在百週年此時將啟用自動化白米精米設備，投入3千萬擴置精米機提昇稻米品質，推出農會自創品牌「寺上好米」。

▲大埤鄉農會浮潭穀物乾燥中心投入3千多萬擴置精米機，將推出農會自創品牌「寺上好米」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大埤鄉農會浮潭穀物乾燥中心投入3千多萬擴置精米機，將推出農會自創品牌「寺上好米」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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2019酸菜文化節於10月26日於浮潭乾燥中心舉辦「大稻育百穗、埤禾慶豐收」系列慶祝活動，18日舉行活動記者會大埤鄉農會理事長陳世彬、常務監事謝嘉玄、總幹事吳錦凉現場示範搓揉將製作成雪裡紅的小芥菜，小芥菜經過搓揉後，飄散出陣陣酸菜香氣。大埤鄉芥菜種植面積約1千5百公頃，百年以來一直提供全台近八成的酸菜貨源，素有「酸菜的故鄉」美譽。

▲大埤酸菜聞名全國，活動現場將準備以缺酸菜不可的料理美食供民眾品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲小芥菜經醃製後即是香味濃郁的「雪裡紅」，是大多台灣人吃牛肉麵少不了的佐味菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

大埤鄉農會理事長陳世彬指出，將藉由百週年慶祝活動當天，進行浮潭乾燥中心自動化白米精米設備揭牌儀式，並進行啟用；農會總幹事吳錦凉說，農會用心推廣在地特產白米與酸菜，尤其大埤鄉是目前雲林縣產量最大的鄉鎮，品質穩定優良，自創品牌的推廣能為地方帶來更多友善就業環境，26日慶祝活動中有米食饗宴、百人搓湯圓、酸菜DIY活動、與農特產品展售及靜態展示。

▲大埤鄉農會浮潭穀物乾燥中心投入3千多萬擴置精米機，將推出農會自創品牌「寺上好米」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善（中）邀請全國鄉親來參與體驗大埤鄉農會百週年活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，邀請全國鄉親來參與見證體驗大埤鄉農會百週年活動，大埤鄉稻穀透過大埤鄉農會乾燥中心乾燥與精米機加工後能製出更優質精米白米，高品質不僅能提高售價還能行銷推廣至全國；另外大埤酸菜聞名全國，活動現場更準備刈包、酸菜鴨等美食供民眾品嚐。

▲大埤鄉農會浮潭穀物乾燥中心投入3千多萬擴置精米機，將推出農會自創品牌「寺上好米」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大埤酸菜聞名全國，活動現場將準備以缺酸菜不可的料理美食供民眾品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大埤鄉農會浮潭穀物乾燥中心投入3千多萬擴置精米機，將推出農會自創品牌「寺上好米」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大埤酸菜聞名全國，活動現場將準備以缺酸菜不可的料理美食供民眾品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大埤鄉農會浮潭穀物乾燥中心投入3千多萬擴置精米機，將推出農會自創品牌「寺上好米」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大埤酸菜聞名全國，活動現場將準備以缺酸菜不可的料理美食供民眾品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

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