高雄刺激KTV影曝！女子無力軟趴地　4冷血男瘋砸告示牌！5腳狠踹頭

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區五福二路一間連鎖KTV門口，清晨六點半左右發生一起街頭暴力事件，一名女子被4名男子打到倒在人行道上，不過這四名男子絲毫沒有鬆手的意思，就對已經倒在地上的女子瘋砸告示牌，甚至還對頭部補了3腳，雖然警方趕抵現場將人逮埔，不過整個過程都被對面大樓的住戶給拍了下來。

▲女子癱軟倒地，仍遭用告示牌砸頭、甚至還有人出腳踹頭 。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

根據臉書社團《黑色豪門企業》提供的影片當中，清楚看到一名女子已經倒在人行道，她的友人疑似要勸對方住手，不過一名壯漢先是將他隔開，還大聲咆哮：「我沒有喝酒嗎？」，然後就往後頭走過去，但是在咆哮過程當中，這名壯漢的友人已經拿告示牌砸在女子身上多次，而壯漢經過的時候，還冷血用力踹女子的頭部，讓現場尖叫聲連連，後來員警趕抵現場，將所有人逮捕。

▲女子癱軟倒地，仍遭用告示牌砸頭、甚至還有人出腳踹頭 。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

這一群人當中，有2名酒客不斷大聲咆哮，對於警方的盤查非常不配合，甚至跟員警一度發生拉扯，林宗賢看到這個情況，真得很火大，下令逮補，對方不斷掙扎，林也跳下去一起壓制，大約8名員警對一名男子壓制，還噴灑辣椒水，才將人制伏。

經初步調查，現場離場客人就在一方人馬當中有一名32歲的王姓女子跟另外一方27歲劉姓男子在錯身的時候， 質疑「你在看什麼」，進而引發口角衝突，警方抵達後立即以優勢警力，將劉姓男子跟他的2名同夥壓制帶逮捕，同時依殺人未遂、毀損及社會秩序維護法移送法辦。

▲女子癱軟倒地，仍遭用告示牌砸頭、甚至還有人出腳踹頭 。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）