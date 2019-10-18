枕邊人福音VS.手機秘密外洩危機　Google Pixel 4閉著眼也能人臉辨識解鎖

▲Google Pixel 4閉著眼也能進行臉部解鎖。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google Pixel 4在本週二（10/15）風風火火的亮相，今年的Pixel手機中首度加入了人臉辨識解鎖的功能，不過這項功能現在卻傳出使用者在閉著眼睛的情況下也能進行解鎖，而《ETtoday新聞雲》記者也實機測試發現，Pixel 4在閉著眼的情況下的確可以進行解鎖，這也意味著你在睡著時，枕邊人將有可能會拿著裝置偷看你的手機秘密。

這個小缺點是由外國媒體BBC記者所發現，並在推特上貼文指出，「即使你睡著了，臉部辨識解鎖功能仍可奏效。」該名記者還發布了一條短影音證明這項缺點。

雖然這項小缺點可被稱為「枕邊人福音」，不過這當中有一大隱憂是，當你睡著時，任何人都可以拿起你的手機，對著你的臉進行手機解鎖，甚至是進行手機支付，並竊取你的私人資料等。

有趣的是，在先前的Google Pixel 4各項資料洩密資料中，有一項是使用者可以透過設定的方式，來強制「需要睜眼」才能進行解鎖，不過後來證明這項功能並沒有內建在手機當中。

對此，3C達人Tim哥認為，Google後來之所以沒有將切換的功能加入Pixel 4當中，原因有可能是因為Pixel 4解鎖最大的主旨，是讓使用者擺脫解鎖時的延遲性，因此當使用者接近手機時，裝置會自動判斷「你可能會使用手機」，這個過程太快以至於裝置沒有時間可以判斷你是不是在眨眼，因此即便在睡著的情況下，一樣可以進行解鎖。