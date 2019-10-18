▲ 滬尾之役故事前哨站，淡水往事從頭細說給你聽。（圖／淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今秋淡水的十月，淡水得忌利士洋行化身為「滬尾之役故事館」，作為淡水古蹟博物館年度重頭計畫－清法戰爭滬尾之役的前哨站，展覽即日起至2020年底將引領民眾以簡潔有力的故事內容，概述清法戰爭的前因後果。

你知道當代旅遊勝地的淡水，也是大臺北地區重要的軍事守備重地嗎？一百多年前遠渡重洋的法國人，與清國展開舉世聞名的清法戰爭，而在臺灣發生的滬尾之役，可是整場戰爭中難得沒被法國人攻破的戰役！為了讓遊客在體驗滬尾之役文化旅行的過程中，能更完善地掌這場戰爭的發展脈絡，「滬尾之役故事館」用簡單、明瞭的展覽內容，先一步替觀者勾勒出歷史發生的前因後果。而展覽所在的得忌利士洋行前棟，在滬尾之役發生當下，也曾用做當時在淡水做生意的外國商人的臨時避難所，更加深觀眾與歷史場景的互動性。

新北市文化局長蔡佳芬表示，滬尾之役故事館作為五大展館的前哨站，不僅能引領了解滬尾之役的脈絡，更是旅人文化之旅的的休憩小站，有完善的旅遊資訊諮詢與蒐羅，也提供了舒適的休憩空間，滬尾之役故事館的隔壁同時增設了作為遊客資訊中心的「1884 時光驛站」，溫暖貼心的故事館歡迎你的到來。更多活動與展覽資訊請上：http://www.battle-of-tamsui.com.tw/及淡古FB粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum/。或電洽：02-2621-2830。

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▲ 滬尾之役故事前哨站，將引領民眾以簡潔有力的故事內容，概述清法戰爭的前因後果。

▲ 滬尾之役故事館的隔壁同時增設了作為遊客資訊中心的「1884 時光驛站」。