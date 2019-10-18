三商美邦人壽前9個月賺35億元「年成長近8倍」！準備金適足暫不增資

▲三商美邦人壽資深副總經理、財務長陳宏昇。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

三商美邦人壽17日公布今年前3季財報自結數，第3季單季稅後淨利18億元，累計前9個月稅後淨利35億元，較去年同期大幅成長近8倍，每股稅後盈餘為1.47元，而第3季底淨值較去年底增加101億，達361.6億元，每股淨值達15.2元。

三商美邦人壽表示，因應市場波動風險，採取彈性的資產配置策略，兼顧總投資收益（TTR）及淨投資收益（NII），在經濟前景充滿不確定性的情況下，仍能創造良好的投資收益。分類至攤銷後成本的債券未實現評價較去年底回升約780億元，總資產逾1.2兆元，較去年同期成長8.9%。

此外，三商美邦人壽也積極參與股票配息，前3季已累積現金股利33億元，較去年同期成長34%。另截至第3季底外匯價格變動準備金餘額達28.8億元，較去年同期增加15.8億元，也提升承擔匯率風險的能力。

三商美邦人壽總資產已成長到1兆2422億元，是目前台灣第7大壽險公司。因應接軌IFRS 17，三商美邦人壽經過評估試算，準備金為「適足」，資本適足率（RBC）超過200%安全認定標準，6月底淨值比約3%。根據保險局規定，若淨值比在半年報、年報連續兩期未達3%，同時認定資本適足率或淨值比其中較低的一項，就得提出財務改善計畫，低於2%強制增資。

三商美邦人壽表示，秉持「創新、轉變、卓越」的經營主軸，結合三大策略方向，「優化財務結構」穩健成長、創造價值；「深化客戶體驗」以公平待客原則結合金融科技優化效率，提供優質保險服務；「強化法遵風管」透過落實內控制度、恪守法令，以穩健經營的腳步邁向企業永續之路。