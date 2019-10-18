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1450快行動！小英語錄LINE貼圖上架　A Ray大方「玩總統」

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▲「小英語錄」貼圖全新上架。（圖／翻攝自line）

▲「小英語錄」貼圖全新上架。（圖／翻攝自line）

記者蔣婕妤／台北報導

1450快行動！「小英語錄」LINE貼圖18日上架，由圖文作家A RAY以總統蔡英文的知名語錄進行創作，更參照總統最新定裝照推出上色款作品，大玩「小英總統」。

蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔表示，這次A RAY以小英總統的知名語錄作為靈感，例如「你可以悲傷但不要放棄」、「你決定就好不用託夢」、「英文很重要」等金句，相信大家看到都會很有感。

繼首波「小英日常」貼圖衝上排行榜成功前例，第二波貼圖透過小英之友會和知名圖文作家A Ray合作，繪製「小英語錄」貼圖。貼圖中除了有2012年向支持者喊話的「你可以悲傷但不要放棄」，更有過去的辛辣對話「你決定就好不用託夢」、「英文很重要」等有梗金句。

A Ray先前在臉書上傳一系列的「不要玩總統」相簿引發網友瘋狂轉傳，有別於過往藍白色調的作品，「小英語錄」貼圖也參照了蔡英文定裝照推出上色款作品，以總統穿著紅色皮衣外套進行創作，貼圖表情風格也有所區分。不管是「不要玩總統」系列的尤達大師風格或是萌萌少女漫畫神情，都與語錄金句配合。

廖泰翔指出，總統看到貼圖後，非常肯定也很支持圖文作家的創意，尤其在社群當道的時代，對於許多對繪畫有興趣的朋友，貼圖產業是一個入門創造角色的最佳選擇，同時也培養出新一代插畫家。

廖泰翔說，支持者也與蔡英文競選辦公室聯繫，為呼應蔡英文總統支持創作者的精神，貼圖收入所得我們將扣除相關手續稅費後全數捐作公益用途。

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