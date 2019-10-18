「重慶台灣週」台青抱團合作 分享「超麻辣」創業故事

▲第十一屆「重慶台灣週」，台青分享創業經驗（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／重慶報導

第11屆「重慶台灣週」（16日）在重慶開幕， 其中分論壇「2019海峽兩岸青年文創交流發展研討會」，近百位青年企業家一起交流心得．相較北上廣深是年輕人創業首選，重慶台青有不同看法，「目前大西部發展正旺，成本競爭比大城市便宜許多，這時候來西部發展是最好時機。」不過，想來西部闖蕩，得先習慣當地的麻辣震撼教育！

▲重慶台青鍾秉杰，2012年來大西部發展，永遠忘不了，剛來重慶的「超麻辣印象」（圖／受訪者提供）

挑戰大西部「麻辣威力」

80後的台青崧林裝飾設計公司的創始人鍾秉杰，早年在台灣從事室內工作，2012年來大西部發展，他永遠忘不了，來重慶第一天「超級麻辣的印象。」當時朋友請吃麻辣串，回家立刻上吐下瀉！好不容易習慣當地飲食，碰上八個月沒案子上門，讓他很苦腦，於是開始拋開台灣思維，學著接地氣。

▲重慶台青鍾秉杰設計元素接地氣，幫重慶飯店設計加入「熊貓元素」（圖／受訪者提供）

拓展「大」市場格局

「大陸人文與台灣不同，融入當地再延伸到設計作品，才能打動客戶。」比如重慶特色帶有「江湖味」和「碼頭文化精神」，充分了解當地人文風俗，調整創業方向，鍾秉杰創業越來越順利，至少5-6成接案機率，而且都是大型設計開發案。鍾秉杰表示，「這些面積至少400坪起跳，在台灣碰不到這樣的大型案子，邊做邊學累積不同經驗。」除了房地產相關產業，餐飲、KTV陸續都找他合作。

回憶這幾年大西部生活，有苦有澀，如今鍾秉傑把「魔幻山城」當第二個家，娶了當地姑娘，成為重慶女婿。他也十分鼓勵台灣青年先來重慶考察，「大西部成本比沿海稍微便宜，最重要還是看個人的產業，如何與重慶3千萬人口的市場作結合。」

▲科技新貴轉做月子餐，重慶台青楊尚翰看準大陸二胎商機。（圖／記者任以芳攝）

抓對時機掌握「創業核心力」

「西進大陸創業，必須了解自己競爭核心價值。」同樣來自台灣的羚妃餐飲文化執行長楊尚翰，早年是科技新貴，2008年曾外派華南一段時間，開啟了創業夢想，他一直在等待最好時機，西進開拓「月子餐」商機。

2012年楊尚翰評估時機到了，「第一，大陸生活水平提升，從吃得好飽到吃得好。第二，許多90後年輕媽媽不懂產後調養，正式最好切入點。第三，月子餐、養生餐在大陸一片空白。加上大西部物價成本比起北上廣深便宜2/3，楊尚翰決定前進重慶，展開創業之路。

談到核心價值，楊尚翰很有信心。30多年前，台灣產後護理剛興起，楊尚翰的母親在月子中心擔任廚師，留下許多珍貴藥膳食譜，成為他創業競爭核心，省下很多研發時間。因為，大陸產後藥膳廚師難找，不能用「大鍋菜思維」經營，必須依照每個產後婦女身體，個別調養，客製化月子餐，讓楊尚翰起步比其他競爭者佔優勢。反倒是，申請「商標」讓他碰一鼻子灰。

▲重慶台青楊尚翰建議到大陸創業，一定要了解當地商標規範。（圖／受訪者提供）

讀懂大陸智財權「捍衛商標」

這幾年大陸開始注重智慧財產權，為了杜絕「商標蟑螂」規範嚴格不少。楊尚翰回憶，當時花了半年時間申請，「之前取名御膳堂被打回，原因是，『御膳』有『皇家』含義不能用，『堂』又太廣泛。如果公司名稱和其他業者相同也不行，哪怕只有一個字，通通退回。」最後，取了50多個名字才審核過關。

台灣和大陸商標資料庫沒有連結，楊尚翰特別提醒想來創業年青人，要先搞懂創業城市商標規範，多做功課，免得被別人整碗端走。至於創業初期，建議找當地台青相關組織，吸取前人經驗，可以省下很多碰壁麻煩。

▲台灣工商建研會青年團團長蕭永譙帶隊台青參加「重慶台灣週」（圖／記者任以芳攝）

台青西進「抱團合作」

早年老台商西進單打獨鬥，如今新台青是「抱團合作。」台灣工商建研會青年團團長蕭永樵，這次帶隊參加「重慶台灣週」，希望讓更多台青認識大西部產業趨勢。他表示，「西進台青比較保守，害怕改變，習慣『單打』，好自我掌控。」實際上，大陸各大城市都有台青組織，非常歡迎新人加入，與其自己摸索，不如大家一起把餅做大，少走一點冤枉路。

重慶台商圈也組織青年創業家協會，幫助新來台青快速適應本地文化，交流創業訊息，搭配重慶「58條對台政策」，未來希望有更多台青到大西部發展，找尋自己創業夢。

▼第十一屆「重慶台灣週」台青分享經驗，鼓勵創業者參加當地社團交流資訊，少走冤枉路。（圖／記者任以芳攝）