林懷民讚「這是最棒的羅密歐與茱麗葉」　芭蕾天團睽違35年2度來台！

▲芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」睽違35年二度來台，獨家首演鎮團代表作《羅密歐與茱麗葉》。（圖／©Roman Novitzky／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

全球知名的芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」睽違35年二度來台！將在10月26日至27日於高雄衛武營國家藝術文化中心，帶來獨家首演的莎士比亞經典《羅密歐與茱麗葉》芭蕾舞劇，該團經歷長達2世紀的淬煉，雲門舞集創辦人林懷民也稱讚「這是最棒的《羅密歐與茱麗葉》！」

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▲雲門舞集創辦人林懷民也稱讚「這是最棒的《羅密歐與茱麗葉》！」（圖／©Roman Novitzky／衛武營國家藝術文化中心提供）

斯圖加特芭蕾舞團的歷史，可以追溯到17世紀的符騰堡宮廷。1961年John Cranko 接受了符騰堡州立劇院（今斯圖加特州立歌劇院）總監Walter Erich Schaefer的任命，成為舞團藝術總監，新的時代就此展開。John Cranko為舞團創作了許多戲劇張力十足的舞劇，如《羅密歐與茱麗葉》、《馴悍記》、《奧尼金》等。

▲斯圖加特芭蕾舞團的歷史，可以追溯到17世紀，經歷長達2世紀的淬煉。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營國家藝術文化中心提供）

斯圖加特芭蕾舞團於1969年在紐約大都會歌劇院演出時，征服了挑惕的紐約觀眾，並獲得「紐約時報」讚譽「斯圖加特，芭蕾奇蹟」自此享譽全球。在John Cranko執掌藝術總監的12年輝煌年代，已將舞團推向全球頂尖的芭蕾舞團，John Cranko也躋身20世紀最偉大的編舞家的行列。

多元風格的舞碼曲目，不僅吸引了各族群觀眾，更有來自世界各地、超過22個國家的優秀芭蕾舞者加入。John Cranko為舞團打造的《羅密歐與茱麗葉》在1962年12月首演，首演之夜驚艷世界舞壇，而歷經半個世紀，至今此作品依然被公認為「當今世界上最成功的舞劇之一」，也是斯圖加特芭蕾舞團最引以為傲的「鎮團代表作」。

雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民也讚，「這是最棒的《羅密歐與茱麗葉》，場面華麗，舞蹈與戲劇水乳交溶。首演50年後仍然新鮮，仍然讓人悸動，是經典中的經典。」

▲睽違35年斯圖加特芭蕾舞團2度訪台。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營國家藝術文化中心提供）

以莎士比亞的著名劇作《羅密歐與茱麗葉》為故事背景，闡述義大利文藝復興時期的一對戀人，身陷於兩大家族的爭鬥，John Cranko栩栩如生的人物刻畫和令人驚嘆的編排，不得不讓人佩服其深厚的創作功力。全劇由德國知名劇場大師Jürgen Rose操刀設計，華麗的佈景與服裝，將原汁原味完整地在舞台上呈現。

睽違35年，斯圖加特芭蕾舞團2度訪台，以全明星演出陣容帶來鎮團代表作《羅密歐與茱麗葉》全本三幕芭蕾舞劇，並由來自斯圖加特州立歌劇院的指揮Wolfgang Heinz帶領高雄市交響樂團，現場演奏俄國作曲家普羅高菲夫Serge Prokofiev，專為《羅密歐與茱麗葉》芭蕾舞劇所譜曲的優美華麗樂章，10月26日至27日將於高雄衛武營國家藝術文化中心獨家首演。



▲鎮團代表作《羅密歐與茱麗葉》將於高雄衛武營國家藝術文化中心獨家首演。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營提供）

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