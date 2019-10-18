　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林懷民讚「這是最棒的羅密歐與茱麗葉」　芭蕾天團睽違35年2度來台！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼斯圖加特芭蕾舞團《羅密歐與茱麗葉》（圖／©Roman Novitzky／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」睽違35年二度來台，獨家首演鎮團代表作《羅密歐與茱麗葉》。（圖／©Roman Novitzky／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

全球知名的芭蕾天團「斯圖加特芭蕾舞團」睽違35年二度來台！將在10月26日至27日於高雄衛武營國家藝術文化中心，帶來獨家首演的莎士比亞經典《羅密歐與茱麗葉》芭蕾舞劇，該團經歷長達2世紀的淬煉，雲門舞集創辦人林懷民也稱讚「這是最棒的《羅密歐與茱麗葉》！」

▲▼斯圖加特芭蕾舞團《羅密歐與茱麗葉》（圖／©Roman Novitzky／衛武營國家藝術文化中心提供）

請繼續往下閱讀...

▲雲門舞集創辦人林懷民也稱讚「這是最棒的《羅密歐與茱麗葉》！」（圖／©Roman Novitzky／衛武營國家藝術文化中心提供）

斯圖加特芭蕾舞團的歷史，可以追溯到17世紀的符騰堡宮廷。1961年John Cranko 接受了符騰堡州立劇院（今斯圖加特州立歌劇院）總監Walter Erich Schaefer的任命，成為舞團藝術總監，新的時代就此展開。John Cranko為舞團創作了許多戲劇張力十足的舞劇，如《羅密歐與茱麗葉》、《馴悍記》、《奧尼金》等。

▲▼ 斯圖加特芭蕾舞團《羅密歐與茱麗葉》。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲斯圖加特芭蕾舞團的歷史，可以追溯到17世紀，經歷長達2世紀的淬煉。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營國家藝術文化中心提供）

斯圖加特芭蕾舞團於1969年在紐約大都會歌劇院演出時，征服了挑惕的紐約觀眾，並獲得「紐約時報」讚譽「斯圖加特，芭蕾奇蹟」自此享譽全球。在John Cranko執掌藝術總監的12年輝煌年代，已將舞團推向全球頂尖的芭蕾舞團，John Cranko也躋身20世紀最偉大的編舞家的行列。

多元風格的舞碼曲目，不僅吸引了各族群觀眾，更有來自世界各地、超過22個國家的優秀芭蕾舞者加入。John Cranko為舞團打造的《羅密歐與茱麗葉》在1962年12月首演，首演之夜驚艷世界舞壇，而歷經半個世紀，至今此作品依然被公認為「當今世界上最成功的舞劇之一」，也是斯圖加特芭蕾舞團最引以為傲的「鎮團代表作」。

雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民也讚，「這是最棒的《羅密歐與茱麗葉》，場面華麗，舞蹈與戲劇水乳交溶。首演50年後仍然新鮮，仍然讓人悸動，是經典中的經典。」

▲▼ 斯圖加特芭蕾舞團《羅密歐與茱麗葉》。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲睽違35年斯圖加特芭蕾舞團2度訪台。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營國家藝術文化中心提供）

以莎士比亞的著名劇作《羅密歐與茱麗葉》為故事背景，闡述義大利文藝復興時期的一對戀人，身陷於兩大家族的爭鬥，John Cranko栩栩如生的人物刻畫和令人驚嘆的編排，不得不讓人佩服其深厚的創作功力。全劇由德國知名劇場大師Jürgen Rose操刀設計，華麗的佈景與服裝，將原汁原味完整地在舞台上呈現。

睽違35年，斯圖加特芭蕾舞團2度訪台，以全明星演出陣容帶來鎮團代表作《羅密歐與茱麗葉》全本三幕芭蕾舞劇，並由來自斯圖加特州立歌劇院的指揮Wolfgang Heinz帶領高雄市交響樂團，現場演奏俄國作曲家普羅高菲夫Serge Prokofiev，專為《羅密歐與茱麗葉》芭蕾舞劇所譜曲的優美華麗樂章，10月26日至27日將於高雄衛武營國家藝術文化中心獨家首演。

▲▼ 斯圖加特芭蕾舞團《羅密歐與茱麗葉》。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲鎮團代表作《羅密歐與茱麗葉》將於高雄衛武營國家藝術文化中心獨家首演。（圖／©Stuttgart Ballet／衛武營提供）

點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
KTV狠揍影片曝！高雄4男瘋砸告示牌　女無力趴地還慘被踹5腳
雙子星開發案拍板！藍天集團遞補獲優先資格
韓國瑜訪美「確定取消」！已親口告知莫健　全力拚下鄉傾聽之旅
每隻小卷都吃到類吸管塑膠片！他批「就是人類危害生態結果」萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林大埤鄉農會百週年慶　精米酸菜料理免費品嚐

阿桑逛全聯！門口脫髒鞋「乾淨一顆心」畫面超衝擊　網惦惦：很少見了

林懷民讚「這是最棒的羅密歐與茱麗葉」　芭蕾天團睽違35年2度來台！

【瑪法達談星】10.16～10.22風象星座！天秤事業朝夢想飛去　有機會中獎

【瑪法達談星】10.16～10.22土象星座！處女財源廣進　會有驚喜進帳

【瑪法達談星】10.16～10.22水象星座！天蠍工作揚眉吐氣　正偏財也旺

【瑪法達談星】10.16～10.22火象星座！牡羊財運愛情兩得意

道路死傷率連2年攀升！　道安會認「高齡駕照」檢定待改善

5條歷史走讀、5班藍皮火車行動書店！重量級作家登場屏東南國漫讀節

【瑪法達談星】十二星座10.16～10.22運勢！財星取代厄兆　喜訊漸露

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

雲林大埤鄉農會百週年慶　精米酸菜料理免費品嚐

阿桑逛全聯！門口脫髒鞋「乾淨一顆心」畫面超衝擊　網惦惦：很少見了

林懷民讚「這是最棒的羅密歐與茱麗葉」　芭蕾天團睽違35年2度來台！

【瑪法達談星】10.16～10.22風象星座！天秤事業朝夢想飛去　有機會中獎

【瑪法達談星】10.16～10.22土象星座！處女財源廣進　會有驚喜進帳

【瑪法達談星】10.16～10.22水象星座！天蠍工作揚眉吐氣　正偏財也旺

【瑪法達談星】10.16～10.22火象星座！牡羊財運愛情兩得意

道路死傷率連2年攀升！　道安會認「高齡駕照」檢定待改善

5條歷史走讀、5班藍皮火車行動書店！重量級作家登場屏東南國漫讀節

【瑪法達談星】十二星座10.16～10.22運勢！財星取代厄兆　喜訊漸露

「誰勝誰敗不知道」　張斯綱估2020大選：藍綠勝負在30萬票內

第四季動盪環境持續　三大投資獲利關鍵助資產成長

親曝「180cm帥男抱著李佳芬哭」！韓國瑜下秒大嘆一口氣：沒遇到我們怎麼辦？

韓國瑜請假出征「宮廟走透透」　黃創夏幫算：5分鐘1間

李佳芬代打訪美！　韓競辦：明年投完票後韓國瑜立刻拜訪

沒當成1450...還有機會！蔡英文第二波競選小物18日2020上線

近水樓台？地鐵站女子如廁被偷拍　色狼竟然是安檢！

《漿果》創作才女合體　「聲林2」自創曲不藏私大公開

通訊行花3千買人頭個資辦門號　印假帳單「攜碼」騙高價手機

雷／《優雅的家》結局「兇手出爐」林秀香痛哭！　惡繼母一家下場超慘

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

浣熊颱風生成！路徑曝光　北台今起6天濕涼有雨

好市多停車「超時10分鐘」　他被收近4000元

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

士林夜市骰子牛坑客　市府秒稽查

外送平台新招「顧客自取」　網吐槽翻

準浣熊核心發展！周日起3天大雨勢

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

路邊賣空運山竹　一問價格：扯蛋

隔14年！布袋發現14隻鱟野生活化石　

更多熱門

相關新聞

林懷民退休前策劃　資深舞者最後合作　

林懷民退休前策劃　資深舞者最後合作　

林懷民退休前最後策劃節目「雲門舞集X陶身体劇場」上週(13日)剛於衛武營結束首演，本週將於17日至20日在台北國家兩廳院登場，4場票券都已售光，兩廳院藝術總監劉怡汝更說最近一接到電話問票就很焦慮，直接回「沒票了，不用問！」而此次與雲門合作的編舞家陶冶更稱讚，雲門的舞者連「手指腳趾末梢都會說話」。

衛武營2020年將發生2大國際交流

衛武營2020年將發生2大國際交流

衛武營開館週年破380萬參觀人次

衛武營開館週年破380萬參觀人次

2019舞蹈秋天　2大師告別作登場

2019舞蹈秋天　2大師告別作登場

衛武營開館週年慶4天活動起跑！

衛武營開館週年慶4天活動起跑！

關鍵字：

衛武營林懷民羅密歐與茱麗葉芭蕾舞斯圖加特芭蕾舞團

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

康康2年0工作…低收入如何養家？

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面