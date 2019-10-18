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新北中和、新店就服站揭牌　29區均有在地就業服務

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▲ 新北中和、新店就服站揭牌 29區均有在地就業服務。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北中和就業服務站揭牌儀式，即日起29區均有在地就業服務。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市就業服務能量再升級！為提供市民更完善就業服務，新北市政府勞工局於18日舉行中和就業服務站揭牌儀式，即日起提供雙和地區60萬人口在地服務。中和站成立後，新北也達29區皆有就業服務據點目標，完整建構新北市就業服務版圖。同日新店就服站新址揭牌儀式。

勞工局陳瑞嘉局長表示，中和站除推動失業認定、求職求才、就業諮詢、媒合就業、徵才活動等就業促進措施外，針對中高齡者、新住民及身障者，貼心設有服務專區及個別化服務櫃檯，提供高私密的客製化服務。此外，特設置職缺動態電視牆，提供即時就業情報；團體諮商室及AR虛擬面試專區，則提供活潑雙向的輔導，助市民就業。

▲ 新北中和、新店就服站揭牌 29區均有在地就業服務。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 中和就服站新住民高私密性專屬櫃台服務新住民求職者。

勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，樂於與地方政府合作，希望藉由地方政府在地服務能量，就近提供民眾服務，自2015年起委辦新北市政府勞工局，陸續於三重、板橋及新店設立就業服務站，肯認合作成果，也讚許中和站的規畫及對求職者私密性需求的照顧。

就業服務處林澤州處長表示，雙和區失業勞工辦理失業認定原只能至板橋、新店辦理，中和就業服務站成立後，將更符合雙和區市民需求，減少市民舟車勞頓。

今日中和站現場辦理社區型徵才活動，邀請微星科技、愛買百貨、逢興生物科技、臻穎、四海遊龍等5家知名廠商，提供168個工作機會。考量新店區就業服務需求，為深耕社區就近服務，原新店就業服務據點即日起於新址新店區中華路43號繼續為大家服務。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北中和、新店就服站揭牌 29區均有在地就業服務。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北新店就業服務站新址揭牌儀式，即日起29區均有在地就業服務。

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