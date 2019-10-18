民防訓練收成效！台東隊員實用所學　排除交通事故受表揚

▲台東警察分局副分局長林志弘代表分局前往頒贈獎狀給馬亦廷（左）公開表揚。（圖／台東縣警察局提供）

記者王兆麟／台東報導

台東民防隊員馬亦廷日前騎機車車途中遇上一起車禍，立即下車協助處理，運用平時訓練所學協助救護傷患、維持車禍現場、並於現場指揮交通，混亂的車禍現場立時恢復順暢，同時傷者也順利送醫、更重要的維持肇事現場，提供完整肇責釐清的依據，獲得東警察分局分局副分局長林志弘代表頒贈獎狀公開表揚。

東縣台9線344.5公里處日前發生一起自小客車與機車的交通事故，民防隊員馬亦廷正開車從武陵綠色隧道要返回初鹿途中，在機車騎士後方遇見該起交通事故後，立即奔向現場，見小客車駕駛一臉驚慌不知所措，趕緊上前協助照顧傷者及撥打110報案，並提醒駕駛人勿隨意移動車輛。

馬員發揮平時民防訓練所學交通指揮手勢，協助交通疏導維護事故現場安全，員警在獲報後也迅速趕到現場處理，這起交通事故在眾人的協力下，很快處理完畢並恢復交通順暢，傷者也由救護車送醫治療。



機車騎士表示當日載妻子行經事故地點與自小客車發生擦撞後倒下，跟隨其後方的馬先生見狀立即停車下來幫忙，並將他的車子警示燈打開在後方當作屏障，並協助報案，自小客車駕駛當時要移動車輛，馬先生立即勸阻他不要移動等待警察到場處理，同時也在現場交通疏導，就醫診療後向警察表示想向現場的熱心民眾表達感謝之意，才得知馬先生是一位民防隊員，於是打電話至警察局希望表彰馬先生的熱心及專業，並希望能夠表揚其義行。



台東警察分局分局長郭子弘獲知此事後，特別請副分局長林志弘代表分局前往頒贈獎狀公開表揚，並表示「警力有限而民力無窮」，協勤民力弟兄對於民眾急難伸出援手以實際的行動來協助警方，特別感謝民防弟兄們的付出及參與，共同協力維護社會治安及交通秩序。