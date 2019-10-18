　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際奧會：東京奧運馬拉松及競走　將改在札幌舉行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲基普喬蓋挑戰2小時內跑完馬拉松的人體極限。（圖／路透）

日本夏季的酷暑天氣，將考驗京奧馬拉松的耐力。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本「共同社」報導，國際奧會(IOC)主席巴赫周四(17日)在杜哈表示： 考慮到日本夏季的天氣因素，IOC理事會和京奧籌委會委決定，把2020年東京奧運會馬拉松和競走比賽場地轉至札幌市，並表示雙方已就在札幌舉行達成共識。東奧奧籌委會主席森喜朗也表示同意。

據報導，在杜哈舉行的「國家與地區奧會協會」(ANOC)全體會議上，巴赫面對約200個國家和地區的代表指出：「(在札幌舉行)天氣比較涼爽，能夠保護選手的健康。這是巨大且重要的一步。」

森喜朗在東京向媒體表示：「從防暑措施這個環節來考量，不得不這樣做。籌委會接納此一方案是理所當然的。」 之前，在中東杜哈舉行的世界田徑錦標賽上即因高溫影響，馬拉松和競走比賽接連出現棄賽的跑者，這也成為東奧更改舉行地點的決定性因素。

據報導，東奧男子馬拉松比賽將於2020年8月9日舉行。參考2019年的氣象資料，在賽事進入尾聲的上午8點，東京的氣溫為攝氏30.5度，札幌則為22.7度。

從10月30日起，IOC和東奧籌委會將舉行為期3天的IOC協調委員會會議，屆時將磋商細節。到時候如何說服原定比賽地東京，將成為焦點。東京都知事小池百合子表示，在該會議上「將從軟硬體兩方面思考，採取何種方式才是最佳之道」。

札幌市市長秋元克廣杜對上述決定表示歡迎，並表示「感到榮幸」，他對就費用和日程問題跟籌委會進行磋商。森喜朗周四透露，巴赫考慮以札幌巨蛋體育館為起點和終點。

儘管IOC與札幌市以及奧運主辦城市東京都的協調工作還未完成，但札幌成為京奧馬拉松和競走比賽場，已成定局。

ET快訊
KTV狠揍影片曝！高雄4男瘋砸告示牌　女無力趴地還慘被踹5腳
雙子星開發案拍板！藍天集團遞補獲優先資格
韓國瑜訪美「確定取消」！已親口告知莫健　全力拚下鄉傾聽之旅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美土達成協議　限庫德民兵120小時內撤離邊界

強生拚脫歐搶政治雙贏！唐寧街拉攏工黨妥協　國會19日最終決戰

美嫩媽被緊壓在地…目睹2子斷頭過程！身亡鬼魂纏強匪「逼招實話」求死刑

網路成民主新權！臉書CEO批抖音「過濾香港抗爭」　審查制度偏袒中國

被控密謀推翻普丁　俄2少年法庭上崩潰大喊「審判不公」割腕噴血！

獨居婦滑倒卡浴缸4天　靠「淋浴水」獲救...出院後卻更慘

加泰自治政府主席：被判坐牢100年，也要推獨立公投！

國際奧會：東京奧運馬拉松及競走　將改在札幌舉行

年輕醫生「誤將子宮當胎盤」強拉出！　22歲產婦痛苦中尖叫身亡

《南方四賤客》再開酸！阿ㄆㄧㄚˇ「照抄」詹皇名言　諷被言論自由傷害

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

美土達成協議　限庫德民兵120小時內撤離邊界

強生拚脫歐搶政治雙贏！唐寧街拉攏工黨妥協　國會19日最終決戰

美嫩媽被緊壓在地…目睹2子斷頭過程！身亡鬼魂纏強匪「逼招實話」求死刑

網路成民主新權！臉書CEO批抖音「過濾香港抗爭」　審查制度偏袒中國

被控密謀推翻普丁　俄2少年法庭上崩潰大喊「審判不公」割腕噴血！

獨居婦滑倒卡浴缸4天　靠「淋浴水」獲救...出院後卻更慘

加泰自治政府主席：被判坐牢100年，也要推獨立公投！

國際奧會：東京奧運馬拉松及競走　將改在札幌舉行

年輕醫生「誤將子宮當胎盤」強拉出！　22歲產婦痛苦中尖叫身亡

《南方四賤客》再開酸！阿ㄆㄧㄚˇ「照抄」詹皇名言　諷被言論自由傷害

公車轉彎未禮讓　直行小貨車「撞上飛起」！後門都噴開了

美土達成協議　限庫德民兵120小時內撤離邊界

蔡依林無預警公布「1月2日歌單」　網一看直呼：不用站起來嗨了！

強生拚脫歐搶政治雙贏！唐寧街拉攏工黨妥協　國會19日最終決戰

這些觀念錯了嗎？　16個「育兒迷思」大破除！

《黑寡婦》故事還沒完　史嘉蕾喬韓森「洩續集有譜」嗨翻漫威鐵粉

側寫／謝忻「笑著笑著就哭了」　她準備好了⋯觀眾願給機會嗎

模擬亞洲人權法院判邱和順重審　法轉司期待痛苦可撫平

專家看好台股明年第2季攻上11800點　顧立雄：中美貿易戰走正確的路

亞錦賽／警戒張育成　中日龍投手：台灣是投手大國

BMW鬧區車震！男女「上下交疊」嗨搖　車窗大開路人狂拍…女主靚照洩出

國際熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

真人肯尼喝蟑螂奶減肥！鼻子卻塌了

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

妻子遭性侵　夫用刀切下淫狼GG！

中國要求開除莫雷　NBA總裁霸氣拒絕

一通來電　台裔少年當選最年輕市議員

鬥牛士遭刺穿動脈　失血3公升

日大學選美驚現「146cm蘿莉」！

變態男尾隨正妹　趁轉身狂聞她下體

已死男嬰　30年後突然與她相認

辣媽賣車想圓夢　再發現已成冰屍

更多熱門

相關新聞

東奧國手出戰桃園全運會懶人包看這裡

東奧國手出戰桃園全運會懶人包看這裡

108年全國運動會將在10月19日至10月24日於桃園盛大登場，已經拿下明年東京奧運參賽資格的中華好手都將參與其中，包括桃園市地主隊的「鞍馬王子」李智凱及「黃金右臂」鄭兆村等，而相當有望取得奧運門票的「舉重女神」郭婞淳、空手道「小清新」文姿云也將亮相，本屆全運會可說是群星聚集、相當有看頭。

東奧馬拉松、競走改至札幌舉行

東奧馬拉松、競走改至札幌舉行

費德勒表態參加東京奧運

費德勒表態參加東京奧運

北捷車廂變棒球場　中信邀打卡挺中華

北捷車廂變棒球場　中信邀打卡挺中華

奧運2金泳將禁藥領20個月禁賽

奧運2金泳將禁藥領20個月禁賽

關鍵字：

東京奧運

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

康康2年0工作…低收入如何養家？

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面