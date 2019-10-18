國際奧會：東京奧運馬拉松及競走　將改在札幌舉行

▲日本夏季的酷暑天氣，將考驗京奧馬拉松的耐力。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

日本「共同社」報導，國際奧會(IOC)主席巴赫周四(17日)在杜哈表示： 考慮到日本夏季的天氣因素，IOC理事會和京奧籌委會委決定，把2020年東京奧運會馬拉松和競走比賽場地轉至札幌市，並表示雙方已就在札幌舉行達成共識。東奧奧籌委會主席森喜朗也表示同意。

據報導，在杜哈舉行的「國家與地區奧會協會」(ANOC)全體會議上，巴赫面對約200個國家和地區的代表指出：「(在札幌舉行)天氣比較涼爽，能夠保護選手的健康。這是巨大且重要的一步。」

森喜朗在東京向媒體表示：「從防暑措施這個環節來考量，不得不這樣做。籌委會接納此一方案是理所當然的。」 之前，在中東杜哈舉行的世界田徑錦標賽上即因高溫影響，馬拉松和競走比賽接連出現棄賽的跑者，這也成為東奧更改舉行地點的決定性因素。

據報導，東奧男子馬拉松比賽將於2020年8月9日舉行。參考2019年的氣象資料，在賽事進入尾聲的上午8點，東京的氣溫為攝氏30.5度，札幌則為22.7度。

從10月30日起，IOC和東奧籌委會將舉行為期3天的IOC協調委員會會議，屆時將磋商細節。到時候如何說服原定比賽地東京，將成為焦點。東京都知事小池百合子表示，在該會議上「將從軟硬體兩方面思考，採取何種方式才是最佳之道」。

札幌市市長秋元克廣杜對上述決定表示歡迎，並表示「感到榮幸」，他對就費用和日程問題跟籌委會進行磋商。森喜朗周四透露，巴赫考慮以札幌巨蛋體育館為起點和終點。

儘管IOC與札幌市以及奧運主辦城市東京都的協調工作還未完成，但札幌成為京奧馬拉松和競走比賽場，已成定局。