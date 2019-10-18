有得賠了…客運霸氣加速撞上要價418萬的待轉保時捷　再推撞200萬賓士

▲客運疑未保持安全距離，撞上要價418萬的保時捷再推撞市價200多萬的賓士。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

有得賠了…新北市一名地方爸爸15日早上7點多開著要價418萬的保時捷載女兒去上學，行經北新路、民權路口時，遭後方一輛指南客運撞上，保時捷再往前推撞要價200多萬元的賓士，總共4人受傷；被撞的車主及乘客飽受驚嚇，覺得莫名其妙；3車駕駛均無酒駕，詳情仍待調查。

▲保時捷被撞，車尾凹陷毀損，車上的駕駛及乘客皆腦震盪，事發至今只能在家休養。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，52歲劉姓公車司機案發當時沿民權路往中興路方向行駛，他認為其他車輛應該都是直行，看到綠燈想加速前行，但沒抓好安全距離，又沒注意到前方賓士（CLS）及保時捷（981 Cayman特別試用版）已打方向燈準備左轉，導致車禍發生。

客運先撞上保時捷右後車尾，導致車上44歲賴姓爸爸及就讀小學的女兒腦震盪、肋骨挫傷；保時捷被頂向前方，再推撞賓士，40歲的嚴姓女駕駛胸部挫傷，車內乘客左臉擦傷；4名傷者送往新店慈濟醫院治療均無大礙。

還在家中休養的賴爸爸無奈表示，當時正值尖峰時刻，大家的車速都不快，等紅燈、慢慢靠左準備轉彎，一切遵守交通規則，怎麼也沒想到這樣也被撞。至於公車司機則解釋，當時誤以為前方車也是要直行，就順順往前開，沒想到對方減速準備左轉才發生意外；詳細責任歸屬仍待警方調查。

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▼保時捷被衝擊力往前頂，再撞到賓士車，導致保時捷的車頭也有毀損情形，令車主無奈表示，守法駕駛乖乖等左轉也會被撞。（圖／記者陳雕文翻攝）