半路就GG！促參案件提前解約占一成　恐產生閒置情形

▲大鵬灣BOT廠商解約。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布統計，自91年到今年108年9月止促參案件提前解約的案件共計192件，其中91年到99年有129件；100年到今年9月底有63件。進一步分析，終止契約的促參案件占簽約件數11.2%，金額1,492億元，占簽約總額9.2%。

財政部分析，主要原因是公共設施與周圍環境的改變、違反法令契約規定，以及天災、民眾抗爭等。

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而終止契約的類別當中，件數方面以文教設施類48件最多，占比有25%、其次是觀光遊憩設施類，有32件占比為16.7%；交通設施類則有27件，占比為14.1%。就金額來看，終止契約金額最高是觀光遊憩設施類，金額達到251億元，占16.8%；次為交通建設類194億元及污水下水道171億元。

較著名的促參終止契約案，包含大鵬灣、故宮南院BOT案，大鵬灣是因為屏東交通不易，旅客多半直接到達墾丁，業者慘賠收場；故宮南院案按照合約是要興建旅館，打造文青旅館，結果因環保署要另行做環評，導致業者財務也無法支撐，認賠殺出。

立法院預算中心也指出，促參案件提前解約後，恐發生資產閒置情形，主管機關應該整理歷年提前解約案件並進行個案分析，適時邀集地方政府透過教育訓練及案例分享等方式共同集思廣益，以作為日後辦理促參案件的回饋，並繼續強化履約階段管考功能，以發揮綜效。

▲促參終止契約情形。（圖／財政部提供）

財政部表示，台灣自91年推動促參至今將近18年，如按90年代及100年代各約9年加以劃分，100年至今年9月底止累計民間資金參與公共建設簽約908件，較90年代增一成二，簽約金額9,591億元，提供15.7萬個就業機會，各增 46.0%、45.5%，折算每件簽約金額10.6億元及促進就業機會173個，高於90年代的8.1億元及134個。100年代促參案件以交通建設類 280 件最多，占 31%，簽約金額2,501億元，占26%。