民眾黨立委目標15席？柯文哲：有時候是喊給自己人聽的

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，宣布將積極進軍國會，20日也將在高雄宣布第二波的區域立委提名人。針對市府顧問蔡壁如在專訪時表示，區域立委提名預計有第三波，希望可以拿下10到15席，柯文哲說，只能說盡力，「要預期多少，有時候只是喊給自己人聽的，也不是你想幾席就幾席」。

▲柯文哲出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。（圖／記者徐斌慎攝）

蔡壁如在專訪時表示，區域立委提名預計有第三波，希望民眾黨在國會席次、加上合作對象可以拿下10到15席。對此，柯文哲上午受訪時坦言，區域立委的布局起步晚、會比較辛苦一點，絕大多數區域立委布局都超過一年；至於選舉的結果，柯說，台灣的選舉太難預測，所以只能說盡力，「要預期多少，有時候只是喊給自己人聽的，也不是你想幾席就幾席」。

柯文哲說，20日剛好在台南有簽書會，一個月前就已經排好了，郭董太慢通知，所以就由蔡壁如代表，帶高雄區提名的立委候選人去參加他們的場子。

至於蔡壁如說很多民眾焦慮你不選，你是否會轉念？柯文哲無奈表示，焦慮的很多，從他媽媽開始都有。不過還是這樣，台灣討厭藍討厭綠的確是一個很大的板塊，事實的確是這樣，「但老實講，選總統也不是跟選里長一樣，FB寫一寫或走一走，太龐大的選舉不是那麼容易」。

媒體追問，是否擔心子弟兵在藍綠夾殺下被邊緣化？柯文哲表示，終究有推總統候選人還是比較會吸引注意、佔據版面。他坦言，明年投票率一定很低，這樣的狀態下反而不利小黨跟第三勢力，因為會去投的大概都是死忠來綠支持者，在中間的大概都想說投票意願很低。



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