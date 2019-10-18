損友「烘衣神接棒」秀下線...她傻眼　大學生爆扯省錢法！網喊：一口姐超煩

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友本身算是節儉派，而日前一段關於「省錢方法」的訪問影片，瞬間勾起她不好的回憶，大三時有位朋友想省錢，老是借用洗衣精，甚至趁她烘衣時，把她的衣物拿出，並將自己的放進去，厚臉皮的行徑讓她傻眼到不行。

女網友日前在dcard發文感嘆，「我必須承認，我在朋友中算會省錢的了，平時沒什麼娛樂消費，而且電影也幾個月才看一部，但剛看到一個訪問，發現同學們省錢的方式竟是蹭飯 、挪用社費、偷騎別人的機車省油」，其中最厲害的是，有位男大生從母胎單身至今，更自豪地說，「沒有什麼比單身更省了。」

請繼續往下閱讀...

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

這段訪談讓她想起了一位誇張的省錢朋友，對方不但一直和宿舍室友借洗衣精，而且用量超多，全然沒有不好意思，「最扯的是，某天我在烘衣服時，同學把我的衣服拿出來，再把自己的衣服放進去，花我錢烘妳家衣服，很棒！」

網友們看完這段經歷都心有戚戚焉，紛紛直呼「這樣應該不是省錢，根本沒家教吧」、「偷烘衣服的我也遇過，不過對方沒把我的拿出來，而是偷塞進來一起烘」、「省錢跟佔人便宜不該當成同一件事」、「蹭飯也很厚臉皮」。

還有許多人點名「一口姐」，趁機抱怨道「一口姐真的超煩！每次都喊自己沒錢買早餐，吃大家的一口，然後存錢去追星」、「晚餐說不吃，買回來卻說給我吃一口， 結果半個便當不見了」。

►偷偷分享少女的秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！