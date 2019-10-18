被控密謀推翻普丁　俄2少年法庭上崩潰大喊「審判不公」割腕噴血！

▲俄羅斯2名少年抗議審判不公，在庭上割腕。（示意圖／123rf）

記者吳美依／綜合外電報導

來自俄羅斯的科斯塔倫科夫（Ruslan Kostylenkov）和克留科夫（Vyacheslav Kryukov）被指控「極端主義」，加入無政府主義組織「新的偉大」（Novoye Velichiye），意圖推翻普丁政權。他們出庭時堅稱，這是一場不公平的審判，要求居家監禁被拒絕以後，雙雙在證人席上割腕自殺，被緊急送醫，目前健康狀況未知。

Russians accused of extremism cut wrists in court https://t.co/qVxlDkaug1 — Russia News (@RussiaNewsApp) October 17, 2019

2名少年聽見居家監禁的要求被拒絕，在庭上表示，「這是一場不公平的審判」，大喊「榮耀屬於俄羅斯，俄羅斯的自由，政治犯的自由！」，下一秒隨即拿出利器割腕自殺，立即被帶下證人席就醫。

辯護律師魯帕斯科（Alexander Lupashko）表示，目前仍不清楚2人如何將尖銳鋒利的物品帶進法庭，「他們通過法庭犬的檢查，但我相信可能有一小片玻璃，或者一片刀片被帶進去。」根據當地媒體，目前仍然無法得知被告的健康狀態。

▲俄羅斯10名少年被控想要推翻政府。（示意圖／達志影像）

根據《莫斯科時報》（Ｍoscow Times），其中一名嫌犯曾表示，「我們將被釋放」，辯護律師斯韋特蘭娜（Sivetlana）也指出，「他們的精神再也無法承受，所有的證據都顯示他們沒有犯罪。」

據BBC報導，俄羅斯10名青少年被指控，透過通訊軟體Telegram宣揚無政府主義，甚至創立組織「新的偉大」（Novoye Velichiye）意圖推翻政府，但是上述指控大多僅仰賴一名臥底警察的證詞，因此被外界批評是當局「捏造」出來的不公案件。

人權團體抗議受害者被誣陷，涉案青少年的父母也紛紛表示，孩子們在群組裡討論日常生活中的事情，包括學校、工作，只是有時候會談論到政治。