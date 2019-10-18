民進黨15立委開心啃芭樂　管碧玲帶頭喊「全部挺鍾佳濱」

▲民進黨團召開「小英出口芭樂給美國、韓國瑜開芭樂票給全國」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇震清被指涉掏空上市公司誠美材案，而在黨內討論不分區名單時，認為他形象不宜，可能無法列入，而此事也讓蘇震清相當不滿，決定發文逆襲民進黨中央，也衝擊欲爭取連任的民進黨現任立委鍾佳濱選情。民進黨立法院黨團18日上午召開記者會，黨團幹事長管碧玲率領黨內13名立委於會中表達支持鍾佳濱，高喊「民進黨團結挺鍾佳濱」。

民進黨立院黨團18日上午召開「小英出口芭樂給美國、韓國瑜開芭樂票給全國」記者會，由管碧玲率領立委邱議瑩、陳歐珀、陳素月、鄭寶清、鍾佳濱、林靜儀、邱泰源、吳玉琴、何欣純、葉宜津、陳亭妃、余宛如、鍾孔炤等人出席。

15位立委於記者會中手舉看板，細數民進黨執政後之農民業政績，在鍾佳濱發言完畢後，管碧玲突然說出「鍾佳濱你一定贏」，並率領其他13名立委高喊「我們全部挺鍾佳濱」、「民進黨團結挺鍾佳濱」。

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者林銘翰攝）



鍾佳濱會後受訪時表示，區域立委被提名人就像是跑100公尺的選手，大家都努力跑第一；不分區人選則像是大隊接力，目前名單由中央黨部提名委員會來覺定。他說，希望中央黨部能夠提出黃金陣容來跑大隊接力，100公尺的選手就專心跑100公尺。

對於蘇震清不滿可能無法順利排入不分區，甚至嗆聲「不排除脫黨參選」，鍾佳濱說這是假設性的問題，大隊接力選手認真跑大隊接力、100公尺選手專心跑100公尺，這就是民進黨現在的雙贏策略。

此外，對於立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠宣布將參選到底，鍾佳濱表示，民主政治每個人都有參選的權利，在屏東不管是無黨籍還是新興政黨都說要支持總統蔡英文，民進黨都非常歡迎。不過他指出，立委要過半民進黨才能夠有效執政，這點鄉親都知道，所以說大家要整合候選人、集中選票，「民進黨要團結才能勝選，這是最高指導原則」。

鍾佳濱笑說「聽某嘴、大富貴」，所有候選人都會聽選民的話， 會好好團結民進黨、整合候選人，以爭取國會最多席次。他也說，蘇嘉全是民進黨的重要領導人，一定會幫忙整合民進黨團結爭取勝選，這是民進黨的不二法門。

▼民進黨團召開「小英出口芭樂給美國、韓國瑜開芭樂票給全國」。（圖／記者林銘翰攝）



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