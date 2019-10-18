推囤房稅累進制最高課4.8%　柯文哲：台灣房屋持有成本太低

記者陳家祥／台北報導

為遏止民眾囤房炒房，台北市政府拋出民眾若持有1戶以上將採稅率從1.2%起算累進的規劃，第一戶1.2%，接著第二戶、第三戶初步規劃是1.5到2.4%的區間，4戶到5戶則是2.4到3.6%。對此，市長柯文哲受訪時說，台灣的空屋或是房屋的持有成本太低，「有時候你看明明空（屋）很多，租金降的也不多」，方向是確定，但是實際要怎麼執行真的要想一想。

▲柯文哲出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲18日受訪時說，我們台灣的空屋或是房屋的持有成本的確太低，這是一個很大的問題，還是要解決。至於稅金成本是否會轉嫁給租屋者？柯說，因為房屋持有戶數越多、稅率會越高，當時想說如果拿出來做公益出租的話比方說包租代管，我們可以讓你適用單一且自助最低稅率0.6%，設計上是這樣。

「不過是不是真的可以達到這目的？」柯文哲以營業稅比喻，比如說你營業稅是3%，超過3%的時候為了躲避稅收，有心人就會虛設一個公司，反正這公司不營業，虛設一個公司在那，至少稅率是3%，去躲避更高的稅率，「所以老實講，方向是確定，但是實際要怎麼執行，技術上真的要想一想」。

柯文哲表示，台灣還是自由市場，政府有政策引導，但是也不像極權國家直接就設定房租，「這還是自由經濟就是這地方麻煩，有時候你看明明空（屋）很多，租金將的也不多，最主要原因還是空屋持有成本太低」。

至於是否是在選舉前釋利多？柯文哲說，台灣每隔2年都有選舉，這政策是早就討論很久，剛好11月要召開不動產評價委員會，要決定明年的稅收，所以是剛好3年一次的地價稅要開不動產評估，「剛好時間到了，我是覺得該做就做，不見得每一件事都跟選舉有關」。

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