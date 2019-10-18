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大陸人造肉爆紅　「素肉改良版」比豬肉貴6倍

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▲中國公司製造人造肉餅，價錢為市面豬肉的6倍。（圖／CFP）

▲大陸金字火腿股限公司賣人造肉餅，價錢為市面豬肉的6倍。（圖／CFP）

實習記者謝汶穎／綜合報導

「人造肉」前陣子在大陸爆紅，民眾和企業間都捲起一陣風潮。大陸首個用人造肉製作的「珍月」月餅，只用了6天就賣完。金字火腿股份有限公司16日召開「植物肉新品發布會」，目前預售的1000份人造植物肉餅都已經售罄。

根據中新社報導，現在大陸的人造肉相關企業已經超過1000家，但也開始出現許多質疑，人造肉到底是資本的炒作才爆紅，還是未來健康食品的新趨勢？不只是中國，美國也紛紛推出植物肉三明治、植物肉炸雞等食品在市面上爆紅，現在甚至推廣到太空食品上，獲得極大的迴響。

人造肉共分為「植物肉」和「培養肉」兩種。植物肉使用植物蛋白當作原料，經過加熱、擠壓和冷卻改變組織狀態，讓它具有肉的口感。培養肉則是利用動物幹細胞培育成肌肉纖維，經由人工方式合成。

▲美國人造肉逐漸投入市場。（圖／CFP）

▲人造肉爆紅，被製成三明治、漢堡等食物。（圖／CFP）

然而大陸植物性食品產業聯盟秘書長薛岩表示，很多公司都只是在搶商機而已，其實人造肉就是素肉的改良版，只是加入一些調味料讓它的口味更好，但實際上和真正的肉還是有挺大的差距。

金字火腿股份有限公司表示，這次推出人造肉餅是和美國公司合作，原料是從大豆、豌豆、小麥等植物提取蛋白，具有科技、健康和綠環保的意義。農業農村部食物與營養發展研究所研究員劉銳則說，植物肉有助於解決一般肉類造成的環境和動保問題，也可以激起民眾對營養健康的意識和發展。

但目前人造肉的價格很貴，金字火腿所製造的肉餅一片要賣人民幣29.5元（約台幣127元），比市面上豬肉的6倍，牛肉的4倍，所以大多數民眾仍抱持觀望的狀態，是否能大量的推廣仍有很多不確定性。也有專家認為，大陸消費者的飲食習慣較難改變，打著「健康」的噱頭，吸引力仍然不足。

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